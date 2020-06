David Ayer ammette un errore nella storia di Harley Quinn...

David Ayer torna a parlare di Suicide Squad, commentando un problema di continuity nel film, legato al personaggio di Harley Quinn. Rispondendo a un commento di un fan su Twitter, il regista ha spiegato come una modifica esterna abbia comportato un problema con la timeline del personaggio.

Harley Quinn, David Ayer commenta un problema nella sua storia

Come ricostruisce Bleeding Cool, in Batman v Superman: Dawn of Justice si scopre che Joker ha ucciso Robin. Questo causa una reazione violenta da parte dell’Uomo Pipistrello che assalta il criminale rompendogli i denti e successivamente facendolo ricoverare all’Arkham Asylum.

Qui il villain conosce la dottoressa Harleen Quinzel, psichiatra del manicomio. I loro colloqui convinceranno la donna a prendere la strada del male, che la porteranno ad assumere la nuova identità di Harley Quinn al fianco di Joker. Tuttavia all’inizio di Suicide Squad vediamo la scheda della criminale, che viene indicata come complice dell’omicidio di Robin. Questo è però impossibile, dato che all’epoca era ancora una innocente psichiatra e non aveva ancora conosciuto Joker.

Un fan della pellicola e dell’universo cinematografico DC Comics ha commentato su questo aspetto controverso, suggerendo che si trattasse di una modifica successiva, fatta da qualcuno che non aveva compreso a pieno la storia. A quest’o ha risposto proprio David Ayer, regista di Suicide Squad, confermando l’ipotesi. Ha spiegato che la decisione era venuta da Geoff Johns uno dei supervisori del franchise.

Yes. That broke my timeline. Johns added it. https://t.co/RgZFHfqimL — David Ayer (@DavidAyerMovies) June 4, 2020

“Sì. Ha rotto la mia timeline. Johns l’ha aggiunto“.

Suicide Squad è uno dei film DC Comics con una complessa storia di modifiche e ricostruzioni, anche oltre la questione di Harley Quinn e Robin. È per questo motivo che molti appassionati hanno spesso richiesto di poter vedere il montaggio originale del regista. Una richiesta che ha preso ancora maggior forza dopo l’annuncio della release della cosiddetta Snyder Cut di Justice League.