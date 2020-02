Harley Quinn avrà un look fedele ai fumetti in The Suicide Squad?

Nella giornata di oggi è trapelato (e poi rapidamente rimosso per violazione di copyright) un breve filmato tratto dal set di The Suicide Squad che ritraeva Harley Quinn. Il personaggio, interpretato da Margot Robbie, come negli altri film dell’universo cinematografico DC Comics, aveva dei capelli leggermente differenti da quelli visti finora. Il colore infatti richiamava molto da vicino quello visto nei suoi fumetti più recenti.

Harley Quinn avrà i codini rossi e neri in The Suicide Squad

Sfortunatamente non è più possibile vedere il video in questione, dato che come dicevamo non è più disponibile online. Tuttavia, dalle immagini si notava che, al contrario del blu e del rosa che hanno caratterizzato il look cinematografico del personaggio, Harley esibiva due nuovi colori sui suoi capelli: il rosso e il nero.

I più appassionati della storica compagna di malefatte di Joker sapranno benissimo perché questa scelta ha fatto drizzare le orecchie di molti. Nei recenti fumetti, come nella iconica run di Jimmy Palmiotti e Amanda Conner, Harley ha proprio i capelli di queste tinte. Sarebbe quindi un bel richiamo al passato cartaceo del personaggio, che i suoi fan più accaniti non mancheranno di apprezzare.

Sembra però che la tinta non sarà integrale, esattamente come nei fumetti. Piuttosto, il rosso e il nero andranno a sostituire il blu e il rosa nelle punte dei codini di Harley. Ovviamente resta aperta la possibilità che quello fosse il look della singola scena trapelata e che ci siano nuove trasformazioni in vista nel resto del film.

La verità la scopriremo solamente il prossimo anno, nello specifico il 6 agosto. È infatti in quella data che Harley Quinn ritornerà in The Suicide Squad, accompagnata da un ricchissimo cast, tutto sotto l’occhio attento del regista James Gunn. Nel frattempo è possibile assistere alla sua ultima avventura nelle sale con Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn.