Harley Quinn in Birds of Prey: la ricetta del panino...

Bruno Oliver, attraverso il portale Variety, ha spiegato come preparare il panino visto nel film Birds of Prey. L’attore caratterista ha ammesso di aver compreso solo successivamente l’utilità della scena in questione: “Non capivo che importanza avesse il sandwitch all’uovo… finchè non ho visto il film!”. In occasione dell’uscita del cinecomic in digitale l’attore ha così mostrato in un video come si realizza il panino che è poi molto apprezzato da Harley Quinn. La ricetta vede l’utilizzo di bacon, uova, formaggio americano e del pane tipo ciabatta (qui il video).

L’importanza del panino per Harley Quinn

A causa della pandemia, Oliver ha dovuto girare ben quattro negozi per trovare gli ingredienti e riprodurre la ricetta poi mostrata nel nuovo video. Il giorno prima di girare la scena, l’attore si è esercitato a preparare il panino, e infatti racconta: “È stata una delle preparazioni più assurde che abbia mai fatto per una parte! Ho passato la notte a distruggere la mia cucina per fare e rifare sandwitch all’uovo!”

Bruno Oliver ha cucinato di persona i panini per le scene con campo largo, invece in alcune inquadrature ravvicinate è intervenuto uno chef professionista: “Ci sono alcune cose che non posso fare, tipo rompere due uova con una sola mano!” E ha aggiunto: “Ho letto molte cose sul ruolo che ha questo panino nel film”. Per poi concludere come: “È una metafora della ‘guarigione’ di Harley, e va sottolineato che Sal è l’unico maschio con cui Harley non passa dei guai nel film”.

L’attore ha partecipato a serie come Mad Men e The Connors, ed è uno dei dirigenti della compagnia teatrale del Sacred Fools Theatre a Los Angeles. Ricordiamo che Birds of Prey è l’ottavo del DC Extended Universe, è basato sul gruppo Birds of Prey dell’Universo DC. Vede protagonisti Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina, Ella Jay Basco, Ali Wong e Ewan McGregor.