Harry Potter arriva a casa di tutti, grazie alla sua autrice

Qualche giorno fa J. K. Rowling ha annunciato di aver esteso i diritti sui suoi libri per permettere agli insegnanti di leggerli ai propri studenti durante la quarantena. Tuttavia non si tratta dell’unica iniziativa di supporto alla popolazione in isolamento proposta dalla scrittrice. Con il lancio di Harry Potter At Home infatti, sarà possibile portare nella propria casa un po’ della magia di quel mondo, anche in questi momenti difficili.

J. K. Rowling aiuta le famiglie a casa con Harry Potter At Home

Si tratta di un progetto che coinvolge gli sforzi di case editrici come Bloomsbury e Scholastic, Pottermore Publishing, servizi come Audible e OverDrive e ovviamente WizardingWorld.com. Questo permetterà di portare nelle abitazioni di tutti un modo per intrattenersi in questi giorni, viaggiando per le stanze di Hogwarts.

Si tratta di una serie di iniziative e contenuti dedicate al mondo del maghetto più famoso al mondo, raccolte sul sito dedicato all’iniziativa. Fra le proposte troviamo ad esempio la versione audiolibro del primo libro della saga Harry Potter e la pietra filosofale disponibile gratuitamente per tutti tramite Audible. Non sarà solo la versione in lingua inglese, ma anche spagnola, francese, tedesca, giapponese e italiana! La versione digitale del libro sarà inoltre disponibile per gli utenti OverDrive in maniera gratuita per leggerlo per la prima volta o riscoprirlo ancora.

Inoltre sulla piattaforma dedicata al progetto Harry Potter At Home si troveranno tantissime altre proposte magiche. Si va da articoli e quiz dedicati al Wizarding World, per poi passare a proposte di attività di ogni tipo, compresi tutorial per creare piccole opere d’arte a tema. Inoltre, tantissimi giochi per tenersi impegnati e divertiti durante questo isolamento.

Insomma, la magia di Harry Potter potrà allietare la vostra casa per qualche settimana. E voi, siete pronti a farvi un tuffo in questo mondo?