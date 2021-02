Daniel Radcliffe, l’attore che ha interpretato Harry Potter per ben otto film (dal 2001 al 2011), ha dichiarato di provare un forte imbarazzo nel rivedere le sue performance nei panni del giovane mago.

Harry Potter: l’attore Daniel Radcliffe è imbarazzato per la sua recitazione

La star di Harry Potter, Daniel Radcliffe, ha ammesso di essere imbarazzato dalla sua stessa recitazione. Ha infatti dichiarato di rabbrividire un po’ ogni volta che si rivede nei panni del giovane mago, frutto della mente di J. K. Rowling. In effetti sono passati ben 10 anni dalla sua prima performance nei panni di Harry, e le sue capacità attoriali sono maturate parecchio nel corso del tempo. D’altra parte era solo un bambino quando tutto ha avuto inizio. Dunque, nonostante l’enorme successo raggiunto proprio grazie a questo ruolo, Daniel Radcliffe non è affatto innamorato della sua versione nei panni di Potter. Per lui è come se qualcuno tirasse fuori vecchie foto imbarazzanti della sua adolescenza.

L’attore ha dichiarato: “Sono estremamente imbarazzato per la mia recitazione ovviamente, ma è quello che succede quando si pensa all’adolescenza. È difficile separare il mio rapporto con Harry dal mio rapporto con i film nel loro complesso. Sono incredibilmente grato per l’esperienza. Mi ha mostrato cosa voglio fare con il resto della mia vita. Scoprire presto ciò che ami è davvero una fortuna.” Questa suo sentimento di imbarazzo è nettamente in contrapposizione con quello dei fan della saga che amano la sua versione nei panni di Harry. Radcliffe ha poi aggiunto: “E ‘molto strano, ma anche genuinamente bello quando qualcuno viene e ti dice ‘tu eri una grande parte della mia infanzia‘. Per me, i Simpson erano una cosa enorme e l’idea che io abbia occupato un posto simile nella vita di qualcun altro è folle e al tempo stesso meraviglioso. Dico sempre che sono incredibilmente fortunato ad essere diventato famoso con Harry Potter perché è una cosa veramente amata.“

L’altra faccia della medaglia

Purtroppo però, nonostante l’enorme successo raggiunto e l’amore dei fan, Daniel Radcliffe ha dovuto affrontare dei momenti difficili. Proprio per la fama ottenuta con la saga e a causa della fine della serie, l’attore ha avuto seri problemi di abuso di sostanze. The Indipendent ha riportato un’intervista di Radcliffe con BBC Radio 4 dove l’attore ha dichiarato: “Ho avuto un grave problema di alcolismo verso la fine di Harry Potter che è proseguito anche un po’ dopo che è finito, ero nel panico, non avevo idea di cosa avrei fatto dopo – non ero abbastanza confortevole in chi ero per rimanere sobrio.” Fortunatamente il peggio è passato e Radcliffe è riuscito ad affermarsi come attore di successo apparendo in diverse pellicole cinematografiche e calcando più volte il palcoscenico recitando in svariate opere teatrali.