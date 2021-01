Emergono informazioni in merito a un progetto per HBO Max ai primissimi stadi di sviluppo

Potrebbe arrivare una serie TV ambientata nel mondo di Harry Potter? È ancora presto per dirlo, ma la possibilità pare essere sul piatto. Stando ad alcune voci emerse negli ultimi minuti infatti, sarebbero in atto alcuni incontri per un eventuale progetto per HBO Max che espanda la saga anche nella direzione televisiva, dove ancora non si è avventurata. Un’idea che sarebbe agli stadi iniziali, ma che effettivamente sembra una prosecuzione piuttosto naturale per il franchise.

HBO Max pensa a una serie TV nel mondo di Harry Potter

Prima di addentrarci nei dettagli di quanto trapelato è bene ricordare che si tratta al momento solo di rumor. Per quanto provenienti da una fonte tradizionalmente affidabile come il The Hollywood Reporter, non è da escludere che possano rivelarsi successivamente infondati. Prendete tutto quindi con il giusto equilibrio.

Detto questo, sembrerebbe che siano in corso degli incontri preliminari con diversi autori per poter dare vita a una serie TV ambientata nel mondo di Harry Potter. A giudicare dai toni del report, non dovrebbe esserci ancora un pensiero concreto di quale potrebbe essere il tema dello show in questione. Nello specifico, si parla di “idee molto generali, discusse nell’ambito di meeting esplorativi“.

Un’idea ribadita dalla dichiarazione congiunta di HBO Max e Warner Bros. che hanno confermato al The Hollywood Reporter: “Non ci sono serie TV di Harry Potter in sviluppo allo studio o sulla piattaforma di streaming“. Insomma, se le voci fossero vere, si tratterebbe di un progetto nelle sue fasi estremamente iniziali.

D’altro canto però è facile vedere come questa sarebbe una direzione naturale per il franchise. Tante altre saghe di successo (Star Wars e Marvel in primis) stanno sfruttando i canali dello streaming per espandere la propria narrazione, soprattutto ora che gli studios hanno le proprie piattaforme. Una serie TV di Harry Potter, legata o meno alla saga di Animali Fantastici, sembra quindi un’evoluzione ovvia.

