Harvey Weinstein deve ancora soldi a Kevin Smith

Il famoso film di Kevin Smith, Clerks, ha visto un contenzioso tra il regista e Harvey Weinstein. Il problema con Clerks pare sia nato durante il Sundance Film Festival del 1994, come riportato in esclusiva dal portale Variety. Harvey Weinstein, che nel ’94 gestiva la famosa casa di produzione Miramax, ha investito 227.000 dollari per il film in bianco e nero ambientato in un negozio di video. L’accordo prevedeva che, se il film avesse avuto successo, a Smith sarebbero toccate anche le royalties. Quell’autunno, Clerks ha incassato 3,2 milioni di dollari nei cinema nordamericani. Oltre a generare soldi grazie alle VHS, diventando un vero e proprio film di culto. Smith ha svelato che Weinstein in sette anni gli ha però restituito solo parte dei soldi dovuti.

Kevin Smith punta il dito contro Harvey Weinstein

Queste una parte delle dichiarazioni di Kevin Smith sull’argomento. Proprio in merito ai mancati pagamenti, dichiara: “Harvey Weinstein era famoso per quello. L’ho incontrato. E mi deve ancora dei soldi. Ma devi capire, non mi sono mai preoccupato dei soldi”. Poi racconta l’accaduto: “Questo è quello che è successo. Hanno comprato Clerks per 227.000 dollari. E il film è uscito in sala e ha guadagnato più di 3 milioni al botteghino”. In seguito l’episodio incriminato: “E ci sono voluti sette anni per vedere un qualsiasi tipo di profitto da quel film. Per sette anni tiravano fuori scuse come: “No, il film non è ancora in fase di profitto” e roba simile. E noi sapevamo che non era vero”.

Ricordiamo infine che Clerks – Commessi (Clerks) è un film del 1994 di Kevin Smith. Fu girata interamente in bianco e nero, nello stesso negozio di alimentari in cui Smith lavorava all’epoca, prevalentemente di notte e durante la chiusura dell’esercizio. Presentata nella Settimana Internazionale della Critica al 47º Festival di Cannes, ha vinto il Premio Mercedes-Benz alla miglior pellicola della sezione.