Hasbro e Disney rinnovano l’accordo per il merchandise

Da anni Hasbro si occupa della realizzazione di numerosi giocattoli e merchandise dedicati ai brand di The Walt Disney Company. Non solo quindi i prodotti legati ai classici animati dello studio, ma anche tutti i franchise sotto il grande ombrello dell’azienda come Marvel e Star Wars. Nelle ultime ore è arrivato l’annuncio che le due compagnie hanno rinnovato l’accordo per il prossimo futuro per questi marchi, rinsaldando la propria collaborazione.

Hasbro e Disney proseguono la propria partnership

Il nuovo contratto prevede una licenza pluriennale, con la possibilità di creare tanti nuovi giocattoli. Per quanto riguarda Marvel, Hasbro potrà attingere all’ampio catalogo di personaggi, che ne conta più di 8.000 tra eroi, alleati e villain.

Per quanto riguarda Star Wars invece arriva la conferma che l’azienda avrà i diritti anche sui contenuti legati a Disney+, a partire da The Mandalorian e l’ultima stagione di The Clone Wars. Non è confermato se questo comprenderà anche i prossimi show del franchise in arrivo sulla piattaforma. È facile però immaginare che saranno inclusi nell’accordo, almeno quelli già in sviluppo in questo momento. Stiamo parlando ad esempio delle serie TV dedicate a Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi, molto attese dai fan.

Ken Potrock, Disney President of Consumer Products, ha così commentato il nuovo accordo:

“La nostra lunga relazione con Hasbro ha offerto esperienze di gioco di qualità a generazioni di fan Disney. Continuare questa Continuare questa collaborazione di successo per i nostri franchise Marvel e Star Wars permette alle famiglie e agli appassionati di immergersi nelle nostre iconiche storie e legarsi ai nostri celebrati personaggi“.

Brian Goldner, Chairman e CEO di Hasbro, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Siamo felici di accrescere il nostro rapporto con Disney ed estendere il nostro accordo per i brand Marvel e Star Wars. I celebrati franchise Disney sono continuamente in cima alle classifiche delle properties del giocattolo e ci offrono contenuti su cui costruire negli anni a venire“.