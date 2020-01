Hawkeye: Disney nega il rinvio della serie

Il rumor sul rinvio a data da destinarsi della serie del Marvel Cinematic Universe, Hawkeye, è stato prontamente smentito. Julia Alexander di The Verge, tramite un intervento su Twitter, ha voluto specificare che: “Contatti della Disney hanno negato categoricamente la notizia definendola ‘totalmente inaccurata’”. Sembra quindi che i Marvel Studios non abbiano in programma di cambiare i propri piani per la serie che vedrà il debutto del personaggio di Kate Bishop nel MCU.

Hawkeye, data d’uscita e dettagli

L’uscita dello show, ad oggi, è prevista per l’autunno del 2021. Hawkeye, e in generale tutti i titoli della Fase 4, dovrebbero iniziare le riprese entro la fine di questo 2020. In attesa di eventuali chiarimenti, ricordiamo che Jeremy Renner tornerà a vestire i panni di Occhio di Falco. Resta da capire se Kate Bishop verrà interpretata effettivamente da Hailee Steinfeld.

Ricordiamo che Occhio di Falco (Hawkeye), il cui vero nome è Clinton Francis “Clint” Barton, è un personaggio dei fumetti creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni). Arciere in costume redentosi da un passato criminoso è dotato di un vasto arsenale di frecce della più disparata forma. Nella classifica stilata nel 2011 da IGN, si è posizionato al 44º posto come più grande eroe della storia dei fumetti. Prima di lui Martian Manhunter e Spider Jerusalem.

Nel franchise del Marvel Cinematic Universe, Clint Barton/Occhio di Falco è interpretato da Jeremy Renner. Tale versione del personaggio, pur mantenendo il carattere ironico della classica, è visibilmente ispirata alla controparte Ultimate. Nell’occasione è un agente S.H.I.E.L.D., legato alla Vedova Nera da una profonda amicizia, non è sordo all’ottanta percento, meno insolente e felicemente sposato con Laura e padre di tre figli: Cooper, Lila e Nathaniel Pietro.