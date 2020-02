Hawkeye: Kate Bishop potrebbe non essere Hailee Steinfeld

Arrivano nuovi rumor in merito a Hawkeye, la serie Disney+ dedicata a Occhio di Falco. A quanto pare la sua ‘erede’ Kate Bishop potrebbe avere un’interprete diversa da quella indicata dai primi rumor, ovvero Hailee Steinfeld. Secondo le nuove notizie emerse nelle ultime ore, i Marvel Studios sarebbero ripartiti con la ricerca, per valutare nuove opzioni dall’attrice che avevano scelto inizialmente.

Hailee Steinfeld non sarà Kate Bishop? I nuovi rumor

Al momento si tratta solo di rumor, ma pare che la casa di produzione stia valutando un altro paio di nomi per il ruolo. Entrambe avrebbero delle presenze sul grande schermo nel proprio curriculum e una di queste ha già preso parte a un film di fantascienza a grosso budget nel recente passato. La fonte originale non ha voluto rivelare i loro nomi, ma sostiene che entrambe sarebbero due scelte azzeccate, sebbene lontane da quelle ipotizzate dai fan negli ultimi tempi.

Perché non Hailee Steinfeld però? Il problema potrebbe essere legato all’esclusiva dell’attrice con Apple TV+. Già qualche tempo fa si era discusso del fatto che il suo ruolo in Dickinson per il servizio di streaming potesse ostacolare il suo casting come Kate Bishop. Steinfeld avrebbe infatti una clausola che le impedisce di avere ruoli in altre serie dedicate a piattaforme online.

Inizialmente si pensava che si potesse trovare un accordo per superare questa empasse, ma a quanto pare non è andata così. È ancora possibile che la situazione sia semplicemente difficoltosa, per cui i Marvel Studios stanno valutando nuove opzioni solo per sicurezza. Insomma, non è ancora chiusa la porta sulla Kate Bishop di Hailee Steinfeld, ma è meno sicura di quanto potesse sembrare qualche mese fa.

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere l’attrice nei panni della seconda Occhio di Falco? E cosa vi aspettate da questo show di Disney+?