Hawkeye, prima di diventare una serie Disney+, era un film...

The Hollywood Report ha svelato che la Marvel aveva inizialmente pensato a Hawkeye come a un film dell’universo cinematografico, situazione che aveva reso felice Jeremy Renner. Successivamente i piani hanno subìto un cambiamento e il lungometraggio si è trasformato in una serie. Kevin Feige ha svelato la sua grande preoccupazione quando si è trovato a proporre a Renner una serie su Occhio di Falco. La star però ha accettato con entusiasmo il cambiamento, grazie anche alla prospettiva di poter riprendere il ruolo.

Le parole di Hailee Steinfeld

Di recente Hailee Steinfeld, alias Kate Bishop in Hawkeye di Disney +, ha raccontato quanto è stata dura mantenere il segreto del suo personaggio. In un’intervista con People, la Steinfeld ha detto che è stato “così bello” parlare finalmente del suo casting, anche se le distanze sociali hanno involontariamente reso più facile il non essere tentati a svelarsi. “Immagino che in un certo senso sia stata una specie di benedizione sotto mentite spoglie il fatto che non fossi e non potessi essere con molte persone, perché era difficile da tenere il segreto per me”, ha dichiarato. L’attrice ha infine aggiunto di sentirsi “così onorata di far parte di questa famiglia che è l’MCU”.

Anche se la Steinfeld non ha rivelato molto sull’arco narrativo o sulla relazione di Kate Bishop con Clint Barton di Jeremy Renner, ha descritto il supereroe come “un personaggio incredibile”. Aggiungendo che “è stato un viaggio davvero divertente fino ad ora”. Dichiarazioni arrivate dopo che le foto dietro le quinte di Occhio di Falco sono diventate di dominio pubblico (alcune mostravano la Steinfeld vestita con il costume viola e nero di Kate Bishop!). Apparso per la prima volta in Young Avengers del 2005, la caratterizzazione di Bishop nella prossima serie Hawkeye prenderà più ispirazione da Matt Fraction e dall’acclamato fumetto di David Aja del 2012 Hawkeye.