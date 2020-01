HBO Max al lavoro su una serie su L’ultimo dei Mohicani

Il romanzo di James Fennimore Cooper, L’Ultimo dei Mohicani, sarà presto convertita in una serie TV per HBO. Lo show è in fase di sviluppo da aprile alla Paramount Television, con cui Fukunaga ha raggiunto un accordo di massima. Scritta da Fukunaga e Nicholas Osborne e diretta da Kassell, la serie punta a rivisitare il romanzo di Cooper. La storia narra l’improbabile storia d’amore tra Uncas, un giovane Mohicano e Cora, la figlia di razza mista di un colonnello britannico. Al progetto lavoreranno diversi nomi importanti come Cary Joji Fukunaga e Nick Osborne. Nicole Kassell figurerà invece come produttrice esecutiva dello show nonché regista.

L’ultimo dei Mohicani diventa una serie: parla Fukanaga

Fukanaga ha illustrato le sue sensazioni riguardo la nuova avventura che lo attende. Queste le parole: “Lo scontro di civiltà durante la Guerra dei Sette Anni, che incornicia la storia de L’ultimo dei Mohicani, è una mia passione da lungo tempo“. Una sfida che non vede l’ora di affrontare: “Era una guerra mondiale prima ancora che il termine esistesse. L’opportunità di ricreare i personaggi forti e volitivi della storia, con talenti tra cui Nick Osborne e Nicole Kassell, è incredibilmente eccitante per me”. Infine la conferma dell’accordo raggiunto: “Insieme a Paramount TV e Anonymous Content, abbiamo la possibilità di far rivivere gli antenati dimenticati che definiscono l’identità americana oggi”.

Fukunaga, Osborne e Kassell producono esecutivamente la serie L’ultimo dei Mohicani con Alex Goldstone (Dickinson) di Anonymous Content, Bard Dorros (True Detective) e Michael Sugar (Maniac). Ricordiamo che L’ultimo dei Mohicani (The Last of the Mohicans) è un romanzo d’avventura scritto da James Fenimore Cooper (1789-1851) e pubblicato per la prima volta nel 1826. Fu il romanzo più letto al suo tempo ed è oggi considerato il suo romanzo migliore.