HBO Max pensa a uno spin-off animato di Game of Thrones

Potrebbe ampliarsi ancora di più il franchise dopo House of The Dragon

HBO Max è al lavoro su uno spin-off animato di Game of Thrones per adulti che dovrebbe contenere la stessa atmosfera della serie originale. Secondo indiscrezioni, il servizio di streaming sarebbe alle prime fasi di sviluppo. Un progetto che amplierà il franchise insieme allo spin-off: House of the Dragon. Lo show avrà l’obiettivo di raccontare la storia della casata di Daenerys Targaryen. Il progetto è co-creato da George R.R. Martin e da Ryan J. Condal (Colony).

In House of The Dragon anche Matt Smith

Circa un mese fa, il veterano di Doctor Who Matt Smith si è unito al cast di House of the Dragon, la serie prequel di Game of Thrones di HBO Max. Smith interpreterà “Rogue Prince” Daemon Targaryen, il fratello minore di King Viserys I Targaryen (Paddy Considine). Daemon è una delle figure più importanti della Danza dei Draghi, la guerra civile dei Targaryen che ha devastato Westeros oltre 100 anni prima dell’inizio della serie originale. È noto per essere un feroce, irritabile e duro guerriero, e alcuni fan si stanno già chiedendo se Smith sia la persona perfetta per il ruolo. Durante la Danza dei Draghi, Daemon cavalca il drago Caraxes e fa cose piuttosto folli.

La produzione di House of the Dragon è ufficialmente in corso, con una data d’uscita prevista per il 2022. A dare vita alla serie sono gli ex del team creativo di Game of Thrones. Tra questi troviamo il regista Miguel Sapochnik come showrunner, Vince Gerardis che torna come produttore e George R.R. Martin come produttore esecutivo. Con loro lo scrittore di Colony Ryan Condal (come co-showrunner). La nuova serie è ambientata nell’era della dinastia Targaryen, centinaia di anni prima che si verificassero gli eventi di Game of Thrones.