HBO al lavoro su un nuovo spin-off di Game of Thrones

Un adattamento della serie di “Tales of Dunk and Egg”, un prequel degli eventi di “Game of Thrones”, è in fase di sviluppo iniziale per HBO, secondo il portale Variety. Lo spettacolo si rifà dunque alla serie di romanzi fantasy di George RR Martin che seguono le avventure di Ser Duncan the Tall (Dunk) e del giovane Aegon V Targaryen (Egg) 90 anni prima degli eventi di “A Song of Ice and Fire”. Ricordiamo che Tales of Dunk and Egg è una serie ancora aperta. I volumi pubblicati finora sono tre: Il Cavalire Errante (The Hedge Knight, 1998), La Spada Giurata (The Sworn Sword, 2003) e Il Cavaliere Misterioso (The Mystery Knight, 2010), raccolti per la prima volta in A Knight of the Seven Kingdoms nel 2015.

Va avanti lo sviluppo di House of the Dragon

Nessuno scrittore o attore è attualmente associato al progetto, ma le fonti dicono che è una priorità assoluta per HBO. Se il progetto andasse in porto, sarebbe il secondo prequel di “Game of Thrones” ad arrivare sullo schermo. La rete sta attualmente preparando la serie “House of the Dragon”, che dovrebbe debuttare nel 2022. Questa documenterà la guerra civile dei Targaryen a Westeros, conosciuta come la Danza dei Draghi.

I fan chiedono da tempo una serie TV dedicata a “Tales of Dunk and Egg”. Naturalmente, solo perché la serie è in fase di sviluppo, non significa necessariamente che andrà avanti. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe naufragare com’è avvenuto nel 2019 per Bloodmoon, il prequel sceneggiato da Jane Goldman e di cui sarebbe dovuta essere protagonista Naomi Watts.

Ricordiamo che Il Trono di Spade (Game of Thrones) è una serie televisiva statunitense di genere fantastico creata da David Benioff e D. B. Weiss, trasmessa dal 17 aprile 2011 al 19 maggio 2019 sul canale via cavo HBO per 73 episodi in otto stagioni. È nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin.