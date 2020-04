Hellraiser diventerà una serie TV

HBO ha confermato il suo impegno nello sviluppo di una serie TV di Hellraiser, la cui regia del pilot e di altri episodi sarà affidata a David Gordon Green. Dopo le indiscrezioni di qualche tempo fa arriva dunque la conferma oltre alla notizia della presenza del regista Michael Dougherty come scrittore al fianco di Mark Verheiden.

Michael Dougherty spiega il progetto

Ecco cosa ha dichiarato Michael Dougherty a deadline: “L’idea è quella di creare una continuazione della consolidata mitologia Hellraiser. Non è affatto un remake, ma piuttosto assume che la mitologia del passato sia un dato di fatto”. Così ha aggiunto: “Il fulcro rimane Pinhead, il leader spietato dei Cenobiti, gli ex demoni trasformati in esseri umani che vivono in un regno extra-dimensionale e vengono attivati ​​attraverso un puzzle box chiamato Configurazione del Lamento”. Qual è il loro scopo? “I cenobiti vengono dall’inferno per raccogliere le anime umane e mantenere l’equilibrio tra il bene e il male”.

È interessante notare che questa serie di HBO Hellraiser sarà indipendente dal reboot del regista David Bruckner. Il nuovo show comprende i seguenti produttori esecutivi: David Gordon Green, Michael Dougherty, Mark Verheiden, Dan Farah, Roy Lee di Vertigo Entertainment. Oltre a Lawrence Kuppin, David Salzman, Eric Gardner, Andrew Farah, Adam Salzman, Danny McBride, Jody Hill e Brandon James.

Ricordiamo infine che Hellraiser è un film del 1987 diretto da Clive Barker. Il film è tratto dal breve romanzo dell’orrore Schiavi dell’inferno dello stesso Barker che ha scritto anche la sceneggiatura. Primo film della saga di Hellraiser, ne sono seguiti ben nove sequel. Per l’home video il film è stato distribuito col titolo Hellraiser – Non ci sono limiti.