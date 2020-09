Helstrom: nuovo trailer per la serie destinata a Hulu

L’universo cinematografico Marvel sta puntando molto sulle uscite in tv, strada che appare più che giusta. Con le sale cinematografiche in difficoltà ed il nuovo rinvio di show come Black Widow, potrebbero passare mesi prima di vedere un nuovo film targato MCU. Per fortuna, la nuova serie di programmi TV della Marvel sta iniziando ad essere trasmessa in streaming.

WandaVision dovrebbe arrivare entro la fine del 2020 su Disney+, ma prima vedremo la prima stagione di Helstrom su Hulu. Basato sull’eroe soprannaturale della Marvel, lo show vede Tom Austen nei panni di Daimon Helstrom, noto anche nei fumetti Marvel come il figlio di Satana. Dettaglio che probabilmente spiega perché Helstrom è una serie Hulu e non una serie Disney+.

La sinossi ufficiale di Helstrom

Lo spettacolo è interpretato anche da Sydney Lemmon, Elizabeth Marvel, Robert Wisdom, June Carryl, Ariana Guerra e Alain Uy. Ecco la sinossi ufficiale: “Come figlio e figlia di un misterioso e potente serial killer, Helstrom segue Daimon (Tom Austen) e Ana Helstrom (Sydney Lemmon) e la loro complicata dinamica, mentre rintracciano il peggio dell’umanità, ognuno con il proprio atteggiamento e le proprie abilità”. Helstrom sarà presentato in anteprima su Hulu il 16 ottobre. Tutti i 10 episodi della prima stagione saranno disponibili alla data della prima.

Lo show sarà l’ultimo progetto di Marvel Television, nato con l’idea di unirsi in seguito ad altre serie TV fra cui una dedicata al Ghost Rider visto in Agents of S.H.I.E.L.D., poi abbandonata. Nel corso del rimescolamento in atto per il lato televisivo della Casa delle Idee infatti tanti progetti dedicati al piccolo schermo si sono conclusi o hanno visto una cancellazione. La serie è una delle due ad essere sopravvissute al cambio di gestione del reparto televisivo Marvel. L’ingresso di Kevin Feige ha spostato l’attenzione sulle produzioni originali Disney+, lasciando in piedi a Hulu solamente Helstrom e la serie animata MODOK and Hit Monkey.