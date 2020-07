Helstrom si svela nel primo trailer ufficiale

Helstrom ha finalmente un trailer ufficiale. Lo show è stato protagonista di un panel dedicato al [email protected] negli ultimi minuti e in questa occasione è stato distribuito il filmato promozionale, che offre agli appassionati di fumetti un primo sguardo al progetto. Potete trovarlo qui di seguito.

Helstrom, ecco il trailer della serie Marvel per Hulu

Lo show è incentrato su due personaggi nello specifico, ovvero i due fratelli Daimon e Ana Helstrom. I ragazzi si trovano coinvolti in una vicenda complessa, che porterà gli spettatori nel lato più occulto e soprannaturale dell’universo Marvel.

Lo show sarà l’ultimo progetto di Marvel Television, nato con l’idea di unirsi in seguito ad altre serie TV fra cui una dedicata al Ghost Rider visto in Agents of S.H.I.E.L.D., poi abbandonata. Nel corso del rimescolamento in atto per il lato televisivo della Casa delle Idee infatti tanti progetti dedicati al piccolo schermo si sono conclusi o hanno visto una cancellazione.

Ovviamente non significa che il Marvel Cinematic Universe rinuncerà a un lato televisivo anzi. Il progetto è di portare sempre più serie all’interno del franchise, destinandole tuttavia a Disney+. Questi show saranno direttamente sotto la supervisione dei Marvel Studios, con budget e cast molto ricchi, quasi al livello delle pellicole.

Cosa ne pensate? Vi stuzzica la curiosità questo primo trailer ufficiale di Helstrom? Se la risposta è sì, segnatevi sul calendario il 16 ottobre, quando la serie farà il suo debutto ufficiale su Hulu.

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutti gli annunci di questo speciale [email protected]? Allora segui Orgoglio Nerd e il grande convention anche a distanza.

Inoltre, se sei curioso di scoprire in diretta tutti i panel dell’edizione digitale del mitico Comic-Con di San Diego, puoi visitare il Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutti gli annunci di questo speciale? Allora segui Orgoglio Nerd e il tag dedicato per non perderti neanche un aggiornamento dall’evento. Trailer, annunci, notizie speciali: tutto per farti sentire proprio al centro di unaanche a distanza.Inoltre, se sei curioso di scoprire in diretta tutti i panel dell’edizione digitale del mitico, puoi visitare il programma completo dell’evento.