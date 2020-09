HeroQuest torna in una nuova edizione

HeroQuest nuova versione è in arrivo! Questo l’annuncio della Hasbro, che detiene il marchio del popolare gioco da tavolo degli anni 90. Un annuncio che ha fatto drizzare le orecchie a molti appassionati. Scopriamo i dettagli!

HeroQuest: la nuova versione di un vecchio cult dei boardgames

Qualcuno di voi si chiede che cos’è HeroQuest? Bene, facciamo un breve recapp!

HeroQuest nasceva nel 1989. Per molti è stato un primo approccio ai giochi da tavolo “adulti”, ovvero rivolti ad un pubblico di età superiore all’infanzia. Aveva un’ambientazione che richiamava Warhammer Fantasy e i giochi di ruolo.

Si trattava di creare un dungeon su una plancia quadrettata, che i giocatori dovevano esplorare . Per realizzare la scenografia HeroQuest conteneva tasselli, elementi di arredo, porte ed altri elementi grafici. Inoltre aveva le miniature dei 4 eroi e dei nemici che avrebbero dovuto affrontare.

Il gioco venne realizzato dalla Milton Bradley Company con la partecipazione della Games Workshop. Il marchio venne poi acquistato dalla Avalon Hill, fornitore americano di giochi da tavolo come Diplomacy e Civilization. Infine, nel 1998 passò alla Hasbro, quando questa acquisrò la Avalon Hill.

Come ottenere HeroQuest nuova edizione?

La Hasbro ha lanciato un crowdfunding per HeroQuest nuova edizione sulla propria piattaforma di raccolta fondi, la HasLab. Il progetto è aperto fino al 6 novembre, ma sembra che per ora sia riservato solo per indirizzi di consegna del prodotto collocati negli Stati Uniti ed in Canada.

Inoltre, come in tutti i crowdfunding, la produzione partirà solo al raggiungimento della somma richiesta dall’azienda. In questo caso si tratta di 1 milione di dollari! Un traguardo che sembra facile da raggiungere, considerato che in meno di 24 ore dall’apertura della campagna, ha già superato gli 800.000 dollari di finanziamenti.

Inoltre credo che il gioco sia talmente richiesto in tutto il mondo, e la Hasbro abbia una tale diffusione da pensare che in futuro verrà distribuito anche in retail nell’intero globo.

Cosa cambia con HeroQuest nuova edizione?

Il gioco è sostanzialmente lo stesso. Anzitutto dalle foto viste finora ci sarà un adattamento grafico che lo renda più moderno. Anche le miniature saranno riviste, ed avranno una resa grafica migliore. Oltre alla modalità di gioco originale inoltre se ne aggiungeranno altre, che però saranno svelate più avanti.

Inoltre su HasLab il gioco viene proposto in due versioni. La prima è Heroic Tier, in sostanza il gioco base, per 100 dollari. Contiene 71 miniature, gli arredi, due versioni di ciascun eroe ed un blocchetto di carta per le schede dei personaggi. Esiste poi la versione Mythic, che potrete ottenere per 50 dollari. Questa contiene due espansioni della vecchia versione. Stiamo parlando di Il ritorno del signore degli stregoni e di La rocca di Kellar.Troverete inoltre due miniature esclusive.

A questi elementi andranno poi aggiunti gli stretch goal, ovvero elementi aggiuntivi che verranno sbloccati solo al raggiungimento di una certa cifra di finanziamento.

Conclusioni

Dopo 20 anni, HeroQuest era diventato un gioco ambito tra i collezionisti, venduto usato anche a cifre esorbitanti. La lunga attesa ha molto mitizzato questo gioco, anche tra coloro che non l’hanno mai provato. Credo che raggiungerà facilmente ed in poco tempo una produzione ed una distribuzione mondiale, anche per l’Italia.