High Fidelity: il teaser della serie con Zoë Kravitz

Hulu ha finalmente rilasciato il teaser della futura serie originale High Fidelity in uscita il prossimo anno.

Ecco il teaser:

Prodotta per Hulu, High Fidelity sarà il rifacimento per il piccolo schermo dell’omonimo film cult del 2000, a sua volta tratto dal romanzo High Fidelity di Nick Hornby, in Italia pubblicato dalla casa editrice Guanda con il titolo Alta Fedeltà.

Il nuovo cast include attori quali Da’Vine Joy Randolph (Ghost, 90 minuti a New York, Selfie), David H. Holmes (Josie & Jack, Mindhunter, Stealing Cars, Remedy), Jake Lacy (Better with You, The Office, Girls, Il bambino che è in me – Obvious Child) e Kingsley Ben-Adir (King Arthur – Il potere della spada, Peaky Blinders, Vera, The OA).

Il ruolo di protagonista è invece affidato all’executive producer del progetto, Zoë Kravitz, celebre per le sue interpretazioni in Animali fantastici – I crimini di Grindelwald, la saga di Divergent, X-Men – L’inizio, e 5 giorni fuori, nonché figlia del musicista e cantante Lenny Kravitz. L’attrice prenderà parte anche al futuro cinecomic The Batman.

La trama

High Fidelity seguirà Rob, proprietaria di un negozio di dischi situato a Crown Heights, Brooklyn, nella sua vita quotidiana, tra relazioni amorose complicate e l’amore incondizionato per la musica.

Dopo 5 rotture… è tempo di pensare alla musica! La prima stagione della serie televisiva sarà composta da dieci episodi e debutterà all’interno del catalogo di Hulu il 14 febbraio 2020.

Il film del 2000

Alta Fedeltà (High Fidelity), uscito nel 2000, è la prima trasposizione dell’opera di Nick Horby. Diretto dal regista di Rischiose abitudini e The Queen, Stephen Frears, il film raccontava di Rob Gordon, proprietario di un negozio di musica a Chicago, e dei suoi due dipendenti, Dick e Barry. I tre personaggi erano impersonati rispettivamente da un giovane John Cusack, Todd Louiso e da Jack Black.

Avete visto il teaser di High Fidelity? Vi è piaciuto?