High School Musical: nella stagione 2 La bella e la bestia e non solo!

Disney + e Disney Channel hanno svelato che gli studenti di East High affronteranno La Bella e la Bestia per la stagione 2 di High School Musical: The Musical – La serie. Disney+ ha pubblicato un video del cast della serie mentre canta la canzone del classico Disney per annunciare la notizia: parliamo di Tale as old as time.

Nella nuova stagione di High School Musical: The Musical vedremo gli alti e bassi della troupe drammatica East High. I ragazzi si preparano a esibirsi ne La Bella e la Bestia per il musical di primavera. La seconda stagione della serie Disney+ presenterà anche canzoni nuove che si uniscono ai successi della prima stagione.

Federle punta molto sulla seconda stagione

Lo showrunner Tim Federle ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla nuova stagione. Queste le sue parole: “L’espressione di amore e sostegno per la prima stagione è stata incredibilmente emozionante, e sono entusiasta che i Wildcats interpretino La Bella e la Bestia nella seconda stagione”. Per poi aggiungere: “È stato uno dei primi show di Broadway che abbia mai visto, quando avevo 14 anni, e ha tutte le metafore perfette per l’esperienza del liceo: le persone mi giudicano per come sono?” Tante le domande: “Cos’è il vero amore? Riuscirò a realizzare il futuro che sogno? E, forse soprattutto, ci sono forchette danzanti?”.

Joe Serafini nella stagione 2 della serie vestirà i panni di Seb. Inoltre ci saranno Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester. Completano la squadra Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Mark St. Cyr e Kate Reinders. La produzione della nuova stagione è già iniziata a Salt Lake City. Ricordiamo che High School Musical è un film musicale statunitense del 2006, vincitore di un Emmy Award, e il primo capitolo nella saga del franchise di High School Musical. In Italia, la colonna sonora è uscita l’11 ottobre 2006, stesso giorno dell’uscita del DVD italiano.