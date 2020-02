Hilary Duff vuole portare Lizzie McGuire su Hulu

Dopo lo tsunami che ha colpito Lizzie McGuire, la Disney ha licenziato la showrunner Terri Minsky con conseguente interruzione delle riprese. Ad oggi la protagonista Hilary Duff non è certa sulla sua partecipazione e, anzi, chiede di spostare la serie su Hulu. La star principale dello show sembra infatti appoggiare la visione della Minsky che voleva riperdere il format della Lizzie liceale fino a riportarla in chiave adulta. Situazione non gradita alla Disney, che l’ha trovato un cambiamento troppo drastico, cosa che avrebbe spinto verso la cancellazione.

La Duff, attraverso un post, ha espresso il suo pensiero sulla situazione attuale. Queste le sue parole: “Ero incredibilmente entusiasta di portare Lizzie su Disney+ e la mia passione per la serie rimane!” Per poi spiegare: “Tuttavia, sento la grande responsabilità di onorare l’affetto che i fan nutrono per lei, i quali, come me, sono cresciuti attraverso i suoi nocchi”.

La Duff spera nello spostamento su Hulu

L’analisi della protagonista continua in maniera dettagliata: “Farei un torto a tutti limitando la sue esperienze e difficoltà da trentenne ad una serie soggetta a tagli e limitazioni dovuti al parental control”. La scelta è netta: “È importante per me che, proprio come le sue esperienze adolescenziali, anche i capitoli successivi della sua storia rispecchino una precisa fase della vita e che siano quindi autentici”. Arriva poi la richiesta finale: “Sarebbe un sogno se la Disney ci permettesse di spostare lo spettacolo su Hulu, se fossero interessati, così da poter interpretare di nuovo questo personaggio tanto amato”.

Il messaggio di Hilary Duff lascia intendere come ormai la decisione di lasciare lo show sia definitiva. Ricordiamo che Lizzie McGuire è una serie televisiva americana prodotta e trasmessa da Disney Channel. La serie conta 65 episodi, distribuiti in due stagioni. Alla conclusione della serie, Hilary Duff e il resto del cast, prima di abbandonare del tutto i loro personaggi, hanno girato il film Lizzie McGuire – Da liceale a popstar.