In occasione del Comic-Con @ Home, la versione casalinga della fiera dei fumetti e del cinema di San Diego, è stato mostrato il nuovo trailer della stagione 2 di His Dark Materials. Insieme al filmato sono state rilasciate anche interessanti informazioni da parte del cast e della troupe.

His Dark Materials 2

Il trailer, che potete osservare qui sopra, offre un primo sguardo sulla città di Cittàgaze e sulle figure dei nuovi personaggi che entreranno a far parte del cast nella seconda stagione. Tra questi troviamo Andrew Scott (John Parry), Jade Anouka (Ruta Skadi) e Simone Kirby (Dr. Mary Malone).

Nella stagione 2 di His Dark Materials, Lyra è riuscita ad entrare in un mondo nuovo. In questa misteriosa città incontra Will, un ragazzo proveniente dal nostro mondo, dalla città di Oxford, in fuga da un inquietante passato. Lyra e Will si accorgono ben presto che il loro destino e intrecciato e legato alla riunificazione di Will con suo padre. La loro storia è però ostacolata da una furente guerra che sta per scoppiare. Nel frattempo, la signora Coulter (Ruth Wilson) cerca Lyra, determinata a portarla a casa con ogni mezzo necessario.

Durante l’evento online del Comic-Con, si è tenuta una conferenza su Zoom a cui hanno partecipato Stacey Wilson Hunt, i produttori esecutivi Jane Tranter e Jack Thorne e i membri del cast Dafne Keen (Lyra), Ruth Wilson (Mrs. Coulter), Ariyon Bakare (Lord Boreal), Amir Wilson (Will Parry), Andrew Scott (John Parry) e Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

Tranter e Thorne hanno parlato dell’impatto che la prima stagione ha avuto su di loro e sulla community e di come adattare la storia originale sia stata una vera e propria sfida. La difficoltà più grande è stata infatti quella di rendere lo spettacolo accessibili ad un pubblico molto ampio di qualsiasi età.

La stagione 1 di His Dark Materials è attualmente disponibile su HBO e HBO Max mentre per la stagione 2 bisognerà attendere il prossimo autunno. Una data di uscita specifica non è stata ancora annunciata.