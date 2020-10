His Dark Materials 2: pubblicato il nuovo trailer

HBO ha rilasciato un trailer ufficiale di His Dark Materials 2 che offre agli spettatori un’immersione più profonda nella stagione e nei pericoli in agguato. A seguito di una prima stagione che è stata ben accolta dalla critica televisiva e dai fan dei romanzi di Philip Pullman, il ritorno della serie utilizzerà The Subtle Knife come materiale di partenza, il secondo romanzo della trilogia di Pullman che si concentra sulle avventure di Lyra (Dafne Keen) mentre nuovi mondi l’aspettano e vecchi pericoli ritornano per impedire alla protagonista di allontanarsi dal suo vero destino. La serie che tornerà sugli schermi della HBO a partire da lunedì 16 novembre.

La sinossi della seconda stagione

La seconda stagione inizia dopo che Lord Asriel ha aperto un ponte verso un nuovo mondo e, sconvolta per la morte della sua migliore amica, Lyra segue Asriel nell’ignoto. In una strana e misteriosa città abbandonata, incontra Will, un ragazzo del nostro mondo che sta scappando da un passato travagliato. Lyra e Will scoprono che il loro destino è legato al ricongiungimento tra Will e suo padre, ma scoprono che il loro percorso è costantemente ostacolato mentre una guerra inizia a scoppiare intorno a loro. Nel frattempo, la signora Coulter cerca Lyra, determinata a riportarla a casa con ogni mezzo necessario.

His Dark Materials 2 include i personaggi abituali della serie Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott. Oltre a Will Keen, Ruta Gedmintas e Lin-Manuel Miranda. Terence Stamp, Jade Anouka e Simone Kirby si uniscono al cast in questa stagione. La serie è prodotta da Bad Wolf in associazione con New Line Cinema per BBC One e HBO. I produttori esecutivi della serie sono Jane Tranter, Dan McCulloch, Joel Collins e Julie Gardner per Bad Wolf, Oltre a Philip Pullman, Jack Thorne, Tom Hooper; Deborah Forte, Toby Emmerich e Carolyn Blackwood per New Line Cinema. Chiudono Ben Irving e Piers Wenger per la BBC.