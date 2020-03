Hobbs & Shaw: The Rock conferma il sequel

Nel corso di una sessione di domande e risposte su Instagram questa settimana, un fan ha chiesto a Dwayne Johnson, conosciuto meglio come The Rock, di Hobbs & Shaw 2. L’attore ha confermato che il film è in fase di sviluppo. Queste le sue parole: “Stiamo sviluppando ora il prossimo film, il prossimo film [Hobbs & Shaw], e ne sono veramente entusiasta”. Per poi aggiungere: “Dobbiamo solo pensare alla fase creativa in questo momento e alla direzione che vogliamo prendere con la storia”.

Hiram Garcia sul sequel di Hobbs & Shaw

In passato Hiram Garcia – produttore dello spin-off con protagonisti il Luke Hobbs di Dwayne The Rock Johnson e il Deckard Shaw di Jason Statham – aggiornò i tantissimi fan della saga sullo sviluppo del nuovo show. Queste le sue dichiarazioni: “Ne stiamo parlando in questo momento, siamo tutti molto contenti di come è andato il primo film, lo studio ne è rimasto molto soddisfatto e ci sono state già delle conversazioni su come le cose potrebbero proseguire”. Situazione quindi in evoluzione: “Ovviamente sta arrivando Fast & Furious 9, che farà grandi cose. Prenderemo dei suggerimenti da quello, poiché stiamo parlando sempre di un universo condiviso ed è tutto in divenire”.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw è un film del 2019 diretto da David Leitch. La pellicola, sequel e spin-off della serie di Fast & Furious, ha per protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham, rispettivamente nei panni di Luke Hobbs e Deckard Shaw, già presenti nei precedenti capitoli della serie. Le vicende del film si svolgono due anni dopo Fast & Furious 8.

Le riprese del film, iniziate il 10 settembre 2018 a Londra, proseguite poi tra Atlanta, Hawaii, Glasgowe il North Yorkshire, sono terminate nel febbraio 2019. Gli attori Ryan Reynolds e Kevin Hart partecipano al film con un cameo, rispettivamente nei ruoli di un agente della CIA e di un Air Marshal statunitense.