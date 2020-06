Hocus Pocus 2: Sarah Jessica Parker parla del sequel

L’attrice Sarah Jessica Parker ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti riguardo Hocus Pocus 2. Parliamo dell’atteso sequel del fantasy per ragazzi Hocus Pocus, uscito nel 1993 e diretto da Kenny Ortega. Queste le parole della Parker: “Penso sia un progetto a cui Bette Midler, Kathy ed io saremmo più che felici di aderire”. Confermato quindi il ritorno delle protagoniste principali. L’attrice ha inoltre aggiunto che: “Per molto tempo si è fatto un gran parlare del film come se fosse scontato che lo si dovesse realizzare, tuttavia noi non ne sapevamo niente”. Ma ora: “Adesso però siamo arrivate a una fase in cui abbiamo pubblicamente acconsentito dicendo alle persone giuste: Sì, sarebbe un’idea divertentissima. Quindi vediamo cosa ci riserverà il futuro”.

Adam Shankman felice di dirigere il film

La sceneggiatura di Hocus Pocus 2, la cui uscita su Disney+ è ancora avvolta nel mistero, è stata affidata a Jen D’Angelo. Riguardo la regia invece si è puntato su Adam Shankman. Queste le parole contenute nel post pubblicato dal regista quando ha ricevuto la notizia. “Già… Grazie con tutto il mio cuore cara Disney. Sembra che lavorerò su tantissima magia per un po’… mi sento incredibilmente onorato e orgoglioso di portare avanti le eredità di questi due gioielli della corona Disney”. Per poi aggiungere: “La mia unica speranza è quella di onorare coloro che mi hanno preceduto, costruendo qualcosa di nuovo ed emozionante, così come cercherò con tutte le mie forze di non deludere i vecchi fan e di incantare i nuovi. Dita incrociate!”

Hocus Pocus è un film commedia-fantastica del 1993 diretto da Kenny Ortega per la Walt Disney Pictures. Usciva nelle sale nel 1993 e raccontava le vicende delle tre sorelle Sanderson e del rapimento della piccola Emily Binx, a cui le streghe volevano succhiare la linfa vitale per ridiventare di nuovo giovani. Trecento anni dopo, nella notte di Halloween, il giovane Max, la sua sorellina Dani e la loro amica Allison si intrufolano nella casa delle tre streghe, divenuta ora un museo. Il finale vede Max, Dani e Allison tornare alla loro vita, contenti di aver eliminato per sempre le Sanderson. Billy torna a riposare nella sua tomba. Binx, spezzato l’incantesimo, muore ed è finalmente libero di ricongiungersi con Emily nell’Aldilà.