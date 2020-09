Hocus Pocus: le streghe originali in trattativa per il sequel!...

Dopo mesi di rapporti e voci sul sequel di Hocus Pocus, un nuovo rapporto di The DisInsider afferma che ci sono stati colloqui preliminari per le sorelle Sanderson stesse, Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy, per riprendere i loro ruoli. D’altronde negli ultimi anni il trio ha espresso regolarmente il proprio interesse in merito alla possibilità di tornare nei panni delle tre streghe, senza che però arrivasse una qualche notizia certa sul sequel.

Il sequel destinato a Disney+

Secondo quanto riferito, il sequel di Hocus Pocus sbarcherà su Disney+ con la regia affidata ad Alan Shankman. L’insider osserva che “non possono confermare se qualcuno di loro ha firmato o meno a partire da oggi; tuttavia, ho sentito da una fonte che i colloqui si sono svolti tramite Zoom”.

Il film originale ha debuttato nell’estate del 1993, poco dopo l’uscita di Jurassic Park, ed è stato in gran parte una delusione. Nonostante queste battute d’arresto iniziali, le trasmissioni del film crebbero in popolarità negli anni successivi, con Freeform di proprietà della Disney che spesso onorava il film con ripetute trasmissioni per tutto ottobre.

L’arruolamento delle sorelle Sanderson delizierà sicuramente i fan, con lo scrittore originale Mick Garris che ha recentemente notato che il successo dell’intero film è grazie alle loro interpretazioni. “Sono entusiasta [del sequel], ma penso davvero che il motivo principale per cui il film ha funzionato siano state le Sanderson Sisters, quelle attrici in quei ruoli, quelle interpretazioni, penso siano la chiave della lunga vita di quel film”, ha detto Garris con ComicBook.com.

L’attrice Sarah Jessica Parker ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti riguardo Hocus Pocus 2. Parliamo dell’atteso sequel del fantasy per ragazzi Hocus Pocus, uscito nel 1993 e diretto da Kenny Ortega. Queste le parole della Parker: “Penso sia un progetto a cui Bette Midler, Kathy ed io saremmo più che felici di aderire”. Confermato quindi il ritorno delle protagoniste principali. L’attrice ha inoltre aggiunto che: “Per molto tempo si è fatto un gran parlare del film come se fosse scontato che lo si dovesse realizzare, tuttavia noi non ne sapevamo niente”. Ma ora: “Adesso però siamo arrivate a una fase in cui abbiamo pubblicamente acconsentito dicendo alle persone giuste: Sì, sarebbe un’idea divertentissima. Quindi vediamo cosa ci riserverà il futuro”.