“Hopper tornerà come Gandalf”, parola di David Harbour!

La stagione 4 di Stranger Things – che ha dovuto interrompere la produzione l’anno scorso a causa della pandemia – debutterà su Netflix probabilmente con un episodio in più rispetto alla stagione precedente. Sappiamo anche che, nonostante la terza stagione abbia fatto presagire la sua morte, il burbero uomo di legge Hopper (David Harbour) è attualmente rinchiuso in una cella russa, e gran parte della quarta stagione si concentrerà sul suo ritorno. Proprio di questa ‘resurrezione’ Harbour ha parlato con Total Film (tramite Games Radar), rivelando che i creatori dello show Matt e Ross Duffer conoscono quanto accadrà sin dall’inizio. “Sono sempre stati interessati a quell’idea della resurrezione di Gandalf”, ha detto Hopper, che potrebbe dunque tornare come il grande mago de Il Signore degli Anelli.

David Harbour parla del ritorno del suo personaggio

David Harbour farà dunque ritorno a Stranger Things con una gigantesca barba bianca? L’attore non ha voluto commentare la battuta sul ritorno, puntando invece su altri dettagli. Queste le sue parole: “Gandalf il Grigio che combatte contro il Balrog e poi diventa Gandalf il Bianco. È l’idea della resurrezione del personaggio. E mitologicamente, Hopper, in un certo senso, ha dovuto cambiare”. Ha poi aggiunto: “Deve risorgere in qualche modo. Quindi è stata una grande opportunità per farlo”. Di conseguenza: “Vedremo un uomo molto diverso andare avanti. Lo stesso ma in una vena diversa. È una cosa molto interessante”. La prossima volta che vedremo Harbour sullo schermo, sarà anche in Russia, nel ruolo del Guardiano Rosso in Black Widow della Marvel.

Sembra che manchi davvero poco all’inizio delle riprese della quarta stagione di Stranger Things 4. come confermato recentemente anche da Maya Hawke. Nel cast della serie figurano Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) Sadie Sink (Max), Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) Joe Keery (Steve), Cara Buono (Karen), David Harbour (Jim Hopper), Winona Ryder (Joyce).