Howard il Papero: la serie di K. Smith è ancora in sviluppo

Nonostante Marvel Television sia prossima a un cambiamento radicale, le serie televisive della Casa delle Idee in produzione per Hulu non dovrebbero subire alcuna conseguenza. Tra queste, anche la serie animata Howard il Papero di Kevin Smith.

Poco tempo fa, Smith ha parlato della sua attesissima serie televisiva in un episodio di Fatman Beyond, il podcast che gestisce assieme all’amico e collega Marc Bernardin. Qui trovate tutte le puntate.

“Allora, Marvel Television non cesserà di esistere. Diventerà soltanto qualcosa di molto diverso” ha affermato. “Mi hanno detto che i progetti di Hulu sono ancora in programma. Al momento non c’è nulla di cui preoccuparsi per quanto riguarda Howard il Papero. Se dovesse succedere qualcosa, ve lo farò sapere.”

Howard il Papero debutterà all’interno del catalogo di Hulu sulla scia di altre serie televisive dedicate ad alcuni dei personaggi “minori” creati dalla Casa delle idee dagli anni trenta ad oggi. Tra queste serie TV, anche quelle su MODOK e Hit-Monkey. L’ultima stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. andrà in onda su ABC come da programma.

Allo stesso tempo non possiamo dire che altre serie televisive siano state così fortunate: Cloak & Dagger, Daredevil, Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones e Runaways sono soltanto alcuni degli show cancellati nonostante il successo riscosso.

Il personaggio

Nato dalla fantasia dei due fumettisti Steve Gerber e Val Mayerik, Howard il Papero è un personaggio di Marvel Comics che ha debuttato nel dicembre del 1973 all’interno dell’albo a fumetti Adventure into Fear #19. In Italia, per un certo periodo di tempo, il suo nome è stato tradotto in Orestolo il papero.

Il celebre papero negli anni ottanta è stato protagonista del film Howard e il destino del mondo diretto da Willard Huyck, sceneggiatore di American Graffiti e Indiana Jones e il tempio maledetto. Tra i produttori del film, anche il creatore di Guerre Stellari George Lucas.