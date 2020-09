Hubie Halloween: il trailer del film di Adam Sandler

Hubie Halloween con Adam Sandler si mostra nel trailer ufficiale. Lo show vede il protagonista Hubie DuBois, operaio residente a Salem e generalmente preso di mira da tutti i suoi concittadini, trovarsi coinvolto in un caso di omicidio. DuBois proverà in tutti i modi di risolvere da solo il caso per far cambiare opinione agli abitanti della cittadina su di lui. Nel cast, oltre Sandler, troviamo star come Julie Bowen, Kevin James, Steve Buscemi. Oltre a Rob Schneider, Noah Schnapp e il celebre cestista Shaquille O’Neal. Alla regia troveremo invece Steven Brill, mentre la sceneggiatura è stata firmata dallo stesso Adam Sandler e da Tim Herlihy. La commedia sbarcherà su Netflix molto prima di Halloween, dato che il film uscirà sul servizio streaming il 7 ottobre.

Adam Sandler ha rinnovato l’accordo con Netflix

Adam Sandler, ad inizio anno, ha rinnovato l’accordo con Netflix e la sua casa di produzione Happy Madison Productions per altri quattro film. L’accordo, iniziato nel 2015, prevedeva quattro pellicole. Parliamo di The Ridiculous 6, The Do-Over, Sandy Wexler e Matrimonio a Long Island. Ted Sarandos, capo dei contenuti di Netflix, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo accordo. Queste le sue parole: “Che lo conosciate come Sandman, Water Boy, Billy Madison, Happy Gilmore, Nick Spitz o semplicemente Adam, una cosa è certa: i nostri utenti non ne hanno mai abbastanza”. Per poi aggiungere: “Amano le sue storie e il suo umorismo, come abbiamo visto in Murder Mystery”. Infine: “Quindi non potrei essere più entusiasta di annunciare l’estensione del nostro accordo con Adam e il team Happy Madison per generare con noi altre risate in giro per il mondo”.

Ricordiamo che Adam Sandler ha sempre diviso la critica con i suoi film. Basti pensare a Jack e Jill ed altre pellicola che lo hanno portato al secondo posto per numero di vittorie e candidature ai Razzie Award, in entrambi i casi secondo solo a Sylvester Stallone. Il suo ruolo in film drammatici come Ubriaco d’amore, Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare, Reign Over Me, Funny People, The Meyerowitz Stories e Diamanti Grezzi è stato invece acclamato. Con Diamanti Grezzi ha sfiorato la vittoria dell’Oscar.