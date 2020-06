Le stelle si stanno allineando per uno dei più travagliati progetti di Michael Mann. Pare infatti che il film del regista americano dedicato alla vita di Enzo Ferrari si farà e che a interpretare l’imprenditore sarà l’amatissimo Hugh Jackman. L’attore australiano sarà chiamato a portare questa figura così importante per il mondo dei motori sul grande schermo, in un prossimo futuro.

Enzo Ferrari avrà il volto di Hugh Jackman nel suo biopic

Il progetto parte dal libro Enzo Ferrari: The Man and the Machine, di Brock Yates. Il titolo dovrebbe essere semplicemente Ferrari e ambientarsi nell’estate del 1957. Si tratta di un periodo particolarmente complesso per l’imprenditore, con l’azienda in particolare difficoltà economica.

Per fare fronte a questo momento complesso (a cui si uniscono ulteriori problemi dal punto di vista familiare), Enzo Ferrari decide di fare una scommessa importante. La sua automobile prenderà parte alla famosissima Mille Miglia del 1957, che si rivelerà particolarmente impegnativa. Una mossa disperata, per tenere in vita il proprio sogno e ribadire il valore della Ferrari.

Questo biopic dedicato a una delle personalità più importanti del mondo dei motori (non solo italiano) è in gestazione da moltissimo tempo. Prima del coinvolgimento di Hugh Jackman, il ruolo di Enzo Ferrari era nel mirino di Christian Bale, che però ha successivamente rinunciato alla parte. Ora che c’è un nuovo protagonista, sembra però che tutto sia pronto. C’è infatti già un periodo di ripresa fissato, con il primo ciak per la primavera del 2021.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire la storia di questo personaggio sul grande schermo? E credete che Hugh Jackman sia una buona scelta per interpretare Enzo Ferrari?