Hugh Jackman ha rifiutato un ruolo in Cats

Cats avrebbe potuto annoverare tra i suoi protagonisti anche Hugh Jackman. L’attore ha svelato il motivo per cui ha rifiutato una parte del musical di Andrew Lloyd Webber adattato al grande schermo. In un’intervista rilasciata al Daily Beast la star ha toccato di molti argomenti, tra cui il grande flop ai box office del lungometraggio. “Tom mi aveva telefonato nelle prime fasi dello sviluppo del progetto perché avevamo realizzato Les Misérables”, ha esordito. SIl riferimento è al regista Tom Hooper: “C’erano un paio di opzioni in base alla disponibilità e al periodo, e in realtà semplicemente non ero disponibile in quel periodo”.

Hugh Jackman ha poi commentato i risultati davvero deludenti registrati dal film ai box office: “Amo il teatro e non voglio entrare a far parte di chi distrugge le persone o segue le opinioni altrui. Non l’ho visto e Tom Hooper è uno dei migliori filmmaker che abbiamo”.

Cats grande “protagonista” ai Razzie Awards 2019

Ricordiamo che Cats è un film musicale del 2019 diretto da Tom Hooper, basato sull’omonimo musical e sul libro Il libro dei gatti tuttofare di T. S. Eliot. Il cast principale è composto da James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward. Il film è stato distribuito il 20 dicembre 2019 da Universal Studios. Il budget del film è stato di 95 milioni di dollari. Il film ha incassato 6,6 milioni di dollari al suo debutto e, nel complesso, ha incassato 73.681.196 dollari. Lo show ha ricevuto sette nomination ai Razzie Awards 2019: Peggior film, Peggior attrice, Peggior attore non protagonista, Peggior attrice non protagonista, Peggior coppia, Peggior regista, e Peggior sceneggiatura.