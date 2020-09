Hugo Weaving ha chiuso con Elrond

Hugo Weaving non tornerà più nella Terra di Mezzo a interpretare Elrond. L’attore britannico, noto anche per altri ruoli iconici come V in V per Vendetta o l’agente Smith nella trilogia di Matrix, ha chiarito la situazione in una recente intervista. Una presa di posizione netta, che non sembra lasciare realisticamente spazio a un possibile cambio di opinione in merito.

Hugo Weaving non vuole tornare nei panni di Elrond

Il discorso parte dalla serie Amazon Prime Video incentrata sul mondo de Il signore degli anelli. Il progetto, da lungo tempo in lavorazione, dovrebbe ambientarsi moltissimi anni prima degli eventi delle pellicole dirette da Peter Jackson. Per questo motivo è da escludere la presenza di personaggi come Frodo o Aragorn.

Tuttavia, per quanto riguarda gli elfi, dotati di un’aspettativa di vita molto lunga, la situazione cambia. E infatti proprio per quanto riguarda Elrond sembra quasi certa la sua presenza nello show, sebbene sensibilmente più giovane rispetto a quanto visto al cinema e interpretato da un altro attore (non ancora confermato).

Intervistato in merito al concetto che fosse proprio lui a riprendere i panni di Elrond, Hugo Weaving ha negato categoricamente l’idea:

“In nessun modo. Assolutamente no. Matrix sarebbe stato possibile, ma Il signore degli anelli no. Non lo farei. Non sono per niente interessato alla cosa. Guarda, mi ha fatto piacere andare in Nuova Zelanda con tutte quelle grandi persone ed è stato come tornare da una famiglia, ma se devo essere onesto, credo che ne abbiano avuto tutti più che abbastanza“.

Parole definitive quindi, anche considerato quanto ha aggiunto dopo:

“Dovrebbero trovare qualcosa di davvero interessante, con una prospettiva differente per rendermi davvero interessato a tornare“.

Insomma, sembra che non rivedremo mai più Weaving nei panni dell’iconico personaggio tolkeniano. Siete dispiaciuti da questa idea? Oppure apprezzate la risolutezza dell’attore britannico?