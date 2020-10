Hulk spacca… la stella di Donald Trump sulla Walk of Fame!

Una persona che indossava un costume dell’Incredibile Hulk ha distrutto la stella del presidente Donald Trump sulla Hollywood Walk of Fame. Come riportato da TMZ, la polizia afferma che il sospettato è stato visto vestito come il popolare personaggio della Marvel Comics mentre utilizzava un piccone per distruggere la stella. Si dice che la stella sia stata distrutta intorno alle 5 del mattino e che sia stata completamente riparata nel primo pomeriggio. È stato anche detto che i danni fatti sono costati circa $ 5.000 di riparazione.

Rana Ghadban ha commentato l’accaduto

Nel frattempo, Rana Ghadban, che funge da Presidente e CEO della Camera di Commercio di Hollywood, ha commentato l’incidente dicendo: “Quando le persone sono arrabbiate con uno dei nostri premiati, speriamo che proiettino la loro rabbia in modi più positivi che a vandalizzare un punto di riferimento dello Stato della California”. Ghadban ha aggiunto che crede che le persone dovrebbero votare invece di vandalizzare.

A Trump, insieme alla first lady Melania Trump, è stato recentemente diagnosticato il coronavirus (COVID-19). Il presidente ha sperimentato alcuni dei sintomi della malattia, inclusa la febbre, e da allora è stato ricoverato in ospedale. Su Twitter, il presidente ha detto: “Vi ringrazio per il sostegno. Mi ricovero in ospedale ma credo di stare abbastanza bene, vogliono solo esserne sicuri. Anche la First Lady sta bene”. Al presidente è stata iniettata una dose unica e molto alta di Regeneron, un trattamento con doppi anticorpi chiamato REGN-COV2, ancora in fase di sperimentazione. La Hollywood Walk of Fame è una delle attrazioni più famose di Los Angeles, in California, e ospita stelle con i nomi di molte celebrità. La stella di Trump sulla Walk of fame è stata distrutta o comunque vandalizzata più volte nel corso della sua amministrazione presidenziale.