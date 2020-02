Hulk tornerà mai nel Marvel Cinematic Universe? Mark Ruffalo non lo sa

Cosa succederà a Hulk nel futuro del Marvel Cinematic Universe? È una domanda che moltissimi appassionati si sono posti dopo la visione di Avengers: Endgame. Per tutti gli altri personaggi principali, membri del team fin dalla sua formazione, qualche idea è possibile farsela, ma per il Golia Verde sembra molto più difficile. E a quanto pare, neanche Mark Ruffalo sa cosa potrebbe succedere.

Mark Ruffalo non sa nulla del futuro di Hulk nel Marvel Cinematic Universe

In una recente intervista infatti l’attore ha commentato proprio cosa potrebbe succedere al suo personaggio nei prossimi film, svelando di non essere a conoscenza dei dettagli. Addirittura, è possibile che l’eroe non ritorni nel franchise, almeno per quanto ne sa Ruffalo.

Certo, è possibile che l’attore sia riuscito (al contrario del suo solito) a preservare possibili spoiler in merito al futuro della saga. Dopotutto, già qualche settimana fa aveva confermato di avere avuto degli incontri con Kevin Feige per ragionare sui prossimi passi per Hulk.

Resta il fatto che è l’unico Avenger il cui destino non è ancora noto al momento. Capitan America si è ritirato, mentre Iron Man e Vedova Nera sono morti (anche se quest’ultima sarà protagonista di un prequel a maggio). Thor sappiamo tornerà in un quarto capitolo a fine 2021 e più o meno in quel periodo potrebbe uscire una serie Disney+ incentrata su Occhio di Falco.

In realtà un’occasione ideale per rivedere il Golia Verde esiste. Tra i progetti in cantiere per Disney+ infatti c’è una serie televisiva dedicata a She-Hulk, cugina di Bruce Banner nei fumetti. Non è detto che abbia un ruolo rilevante nello show, ma è facile immaginarsi almeno un cameo di Mark Ruffalo in un episodio.

Voi cosa ne dite? Vorreste rivedere Hulk nel Marvel Cinematic Universe? E quale pensate potrebbe essere il suo ruolo nelle nuove pellicole?