Hulu rinnova Animaniacs per una terza stagione

I fratelli Warner torneranno per la terza stagione della serie revival di Animaniacs su Hulu. La notizia è arrivata durante il Winter Press Tour della Television Critics Association, poi con un video di annuncio su Twitter. “Con il ritorno di stagioni di commedie e drammi pluripremiati, la serie originale di Hulu per il 2021 ha davvero qualcosa per tutti”, ha affermato Craig Erwich, presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment. “Siamo incredibilmente entusiasti di dare il bentornato alle storie e ai personaggi con cui i fan si sono collegati in” The Handmaid’s Tale “,” Shrill “,” Animaniacs “e” Love, Victor. Portando gli spettatori più a fondo nel personaggio di Mike Tyson in” Iron Mike ‘e portando in vita personaggi animati ma profondamente umani in’ Marvel’s MODOK”.

Just go ahead and give us all the green lights. 🚦 #Animaniacs has been greenlit for a THIRD season! pic.twitter.com/uNkHiy1VOB — The Animaniacs (@TheAnimaniacs) February 25, 2021

Lo show è una continuazione della serie degli anni ’90

Sviluppato da Wellesley Wild, Animaniacs di Hulu è una continuazione della serie animata degli anni ’90 con lo stesso nome, andata avanti per cinque stagioni. Rob Paulsen, Jess Harnell e Tress MacNeille riprendono i loro ruoli vocali di Yakko, Wakko e Dot Warner per lo spettacolo revival, ripartendo dalla fine della serie originale del 1998. La stagione 1 ha anche riportato Maurice LaMarche come il diabolico topo da laboratorio noto come The Brain (Prof), e Paulsen nel suo simpatico e sciocco compagno Pinky (Mignolo).

La sinossi della serie Animaniacs di Hulu recita: “Sono tornati! I fratelli Warner, Yakko e Wakko, e la sorella della Warner Dot, si divertono moltissimo a scatenare il caos nelle vite di tutti quelli che incontrano”. E ancora: “Dopo essere tornati nella loro amata casa, la torre dell’acqua della Warner Bros., i fratelli non perdono tempo a causare caos e confusione comica mentre corrono per lo studio, trasformando il mondo nel loro parco giochi personale”. “Unendosi a Yakko, Wakko e Dot, anche i personaggi preferiti dai fan Pinky e il cervello tornano per continuare la loro ricerca del dominio del mondo”.