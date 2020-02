Hunters: ecco il nuovo, cruento trailer della serie Amazon

Amazon ha pubblicato un nuovo trailer di Hunters, l’attesissima serie originale Amazon al debutto su Prime Video il 21 febbraio. La serie, prodotta da Jordan Peele e interpretata, fra gli altri, da Al Pacino promette grandi i cose.

I Cacciatori – Hunters, hanno scoperto qualcosa di importante su centinaia di ufficiali nazisti di alto rango. Il loro obiettivo, nascosti tra la popolazione newyorchese, è quello di creare il quarto Reich negli Stati Uniti. La squadra di cacciatori avvia una sanguinosa e rocambolesca ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia ed evitare una nuova strage. Nel nuovo trailer di Hunters si vedono alcune tecniche poco ortodosse di cui i protagonisti si servono per recuperare preziose informazioni. Allo stesso tempo si coglie una sottile vena ironica che si contrappone alla grande violenza usata nella serie.

La nuova clip di Hunters ci mette a conoscenza anche del resto del cast. Accanto ad Al Pacino troviamo Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin. Oltre a Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin. Secondo il portale Deadline, inoltre, una parte di Figueroa Street, nel quartiere di Highland Park a Los Angeles, sarà trasformata in uno scorcio della New York degli anni ’70. Tra il 19 e il 22 febbraio avrà luogo dunque la Hunters’ Grindhouse Experience. I partecipanti, oltre a varie esperienze, potranno seguire il primo episodio in anteprima.Il tutto si concluderà con un after party con ambientazione in stile anni ’70. Quì veranno svelati Easter eggs e spunti narrativi relativi alla serie. Gli abbonati a Prime Video potranno guardarne i dieci episodi dal 21 febbraio.

La sinossi ufficiale di Hunters

Questa la sinossi ufficiale della serie: “Ambientato nella New York del 1977, Hunters racconta di un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti. “I Cacciatori (The Hunters), così vengono chiamati da tutti, hanno scoperto che centinaia di ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti”. Una missione che richiederà grande sacrificio: “L’eclettico team si avventura in una sanguinosa ricerca per assicurare i nazisti alla giustizia e ostacolare il loro nuovo piano genocida”.