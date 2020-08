Hunters rinnovata ufficialmente per una seconda stagione

Hunters è stata rinnovata per una seconda stagione su Amazon come riportato dal portale Variety. La serie è stata creata da David Weil, che è anche produttore esecutivo e co-showrunner insieme a Nikki Toscano. Jordan Peele è produttore esecutivo insieme a Win Rosenfeld con il marchio Monkeypaw Productions. Alfonso Gomez-Rejon ha diretto il pilot ed è anche lui produttore esecutivo insieme a Nelson McCormick e David Ellender della Sonar Entertainment. Amazon Studios produce insieme a Monkeypaw e Sonar.

Le parole di Jennifer Salke di Amazon Studios

“Hunters” segue una variegata banda di cacciatori nazisti che vivono a New York nel 1977. I cacciatori hanno scoperto che centinaia di alti funzionari nazisti vivono tra di noi e stanno cospirando per creare un Quarto Reich negli Stati Uniti. La prima stagione ha debuttato il 21 febbraio. “Con ‘Hunters’, la visione audace e l’immaginazione senza paura di David Weil hanno alimentato una prima stagione emozionante, intricata e piena di azione che ha coinvolto i clienti Prime Video in tutto il mondo”, ha affermato Jennifer Salke, responsabile di Amazon Studios. “Siamo entusiasti che David, Jordan and the Hunters torneranno con noi”.

La prima stagione è stata interpretata da Al Pacino, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Josh Radnor. Oltre a Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker e Lena Olin. Amazon Studios ha annunciato oggi di aver ordinato una seconda stagione della serie Amazon Original Hunters, il thriller di cospirazione di successo creato da David Weil ed esecutivo prodotto da Jordan Peele, in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video in oltre 200 paesi e territori in tutto il mondo.

L’acclamata prima stagione di Hunters, con Al Pacino, Logan Lerman e Jerrika Hinton, è stata presentata in anteprima il 21 febbraio. “Sono molto grato a Jen e alla famiglia di Amazon per il loro straordinario supporto continuo nei confronti dei cacciatori”, ha affermato Weil. “Accanto al nostro magnifico cast, all’incredibile troupe e ai brillanti scrittori e produttori, sono più desideroso che mai di condividere il prossimo capitolo della saga di Hunters con il mondo”.