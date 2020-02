Hunters, al Super Bowl 2020 il nuovo trailer della serie Amazon

Durante il Super Bowl 2020 è arrivato anche un nuovo trailer per Hunters. Questa attesissima serie di Amazon Prime Video vede al centro uno degli attori più amati e celebrati della storia del cinema. Stiamo parlando di Al Pacino, attualmente in corsa ai Premi Oscar per la statuetta al Miglior attore non protagonista, grazie alla sua interpretazione in The Irishman.

Hunters, la nuova serie Amazon Prime Video si mostra al Super Bowl

Il promo si apre con una sequenza quasi idilliaca. Vediamo infatti una festa in giardino, un classico barbecue all’americana tutto colorato, che però prende una piega inquietante che ci introduce al tema dello show. Hunters infatti parla proprio di cacciatori, ma non di leoni, cervi o orsi. La preda preferita dai protagonisti di questo show sono infatti i nazisti, sfuggiti alla cattura in seguito alla Seconda Guerra Mondiale.

Ambientata nella New York del 1977, questa serie ci porta nel mondo dei cacciatori, alla ricerca di tutti gli ufficiali del Terzo Reich scappati dalla Germania che vivono nascosti e con nuove identità. Il tutto ruota attorno a un team che va a scovare queste figure, sia per portarle davanti alla giustizia, sia per cercare di impedire una cospirazione pericolosa. Sembra infatti che un nuovo impero nazista si stia sviluppando negli Stati Uniti. Il Quarto Reich va fermato e starà proprio agli Hunters occuparsi di questa importante missione.

Nello show vedremo, oltre al sopracitato Al Pacino, un ricco cast che comprende attori come Logan Lerman, Tiffany Boone, Josh Radnor, Kate Mulvany, Jerrika Hinton e molti altri ancora. Con il nuovo trailer è arrivata anche la data di release ufficiale su Amazon Prime Video. Lo show infatti sarà disponibile a partire dal 21 febbraio, fra poche settimane.

Cosa ne pensate di questo trailer di Hunters mostrato al Super Bowl 2020? Siete curiosi di vedere questa nuova serie?

