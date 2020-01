Hunters: il nuovo trailer della serie TV con Al Pacino

Il canale YouTube di Amazon Prime Video ha condiviso un nuovo trailer ufficiale di Hunters, la futura serie televisiva con Al Pacino, a pochi mesi dalla sua partecipazione a The Irishman (Regia di Martin Scorsese, 2019) e a C’era una volta a… Hollywood (Regia di Quentin Tarantino, 2019), film nei quali ha impersonato rispettivamente Jimmy Hoffa e Marvin. Ricordiamo che a fine novembre è stato rilasciato un altro trailer della futura serie televisiva: potete vederlo qui.

Ecco qui il nuovo trailer:

La futura serie televisiva sarà ambientata a New York, negli anni settanta – nel 1977 – e seguirà le peripezie di un bizzarro gruppo di cacciatori di nazisti. In una corsa contro il tempo, i Nazi Hunters dovranno fare ciò che è necessario per impedire la costruzione del Quarto Reich per mano di alcuni ex generali e, di conseguenza, l’inizio di un nuovo e terribile incubo.

Il cast: tra Percy Jackson e How I Met Your Mother

Oltre al già citato Al Pacino, in Hunters vedremo Carol Kane (Taxi, Hester Street), Logan Lerman (Percy Jackson, Fury, Stuck in Love), Saul Rubinek (La ballata di Buster Scruggs, Warehouse 13), Dylan Baker (Murder One, Homeland – Caccia alla spia, Rivelazioni), Lena Olin (L’insostenibile leggerezza dell’essere, Chocolat, Alias, Riviera), Louis Ozawa Changchien (Predators, L’uomo nell’alto castello) e Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy, The Roommate – Il terrore ti dorme accanto).

Degna di nota è inoltre la partecipazione dell’attore Josh Radnor, Ted Mosby nella celebre sitcom How I met your Mother, nel ruolo di Lonny Flash.

Ideato da David Weil, sceneggiatore e co-produttore esecutivo della serie televisiva assieme a Jordan Peele, Hunters è prodotta da Monkeypaw Productions in collaborazione con Sonar Entertainment. Approderà all’interno del catalogo di Amazon Prime Video il 21 febbraio 2020. La prima stagione sarà composta da una decina di episodi.

