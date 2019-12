I 10 fumetti più significativi del decennio

Mancano poche ore alla fine del 2019 e continua il nostro viaggio per scoprire cosa rimarrà del decennio appena trascorso. Dopo aver parlato di scoperte scientifiche, giochi da tavolo e serie tv è finalmente giunto il momento dei fumetti. Quali sono i fumetti più significativi del decennio che ci stiamo per lasciare alle spalle?

Provare ad elencare le migliori serie è praticamente impossibile. Stiamo parlando di un mercato che negli ultimi dieci anni ha avuto un enorme incremento, in Italia e all’estero, con casi editoriali eccezionali ed avvenimenti che siamo sicuri verranno ricordati anche negli anni a venire. Partendo proprio da questo principio ci siamo chiesti: quali sono i fumetti realizzati durante gli anni ‘10 che saranno ampiamente letti anche durante i prossimi anni?

I dieci racconti a fumetti più significativi del decennio

Con questo presupposto in mente abbiamo provato ad elencare quelli che secondo noi sono i racconti più significativi, quelli che per diversi motivi hanno segnato un’epoca e che non smetteremo mai di consigliare ai futuri lettori.

Anni in cui abbiamo assistito alle conclusione di storie come The Walking Dead, Naruto, o alla lunga run di Jason Aaron su Thor. Un decennio che ha portato con se la nascita di moltissimi nuovi personaggi, ad ogni latitudine, oltre ad un aumento dell’attenzione rivolto alle minoranze etniche o religiose.

Scrivere questo pezzo ci ha permesso inoltre di fare un salto nel passato e rivivere dieci anni di pubblicazioni. Un decennio segnato da diversi eventi editoriali che hanno visto continui rilanci e ritorni degli eroi di casa Marvel e DC.

Anni in cui il mercato italiano ha visto la nascita di diversi editori, alcuni dei quali capaci di imporsi grazie a professionalità e passione; il mercato delle librerie ingrandirsi tanto da diventare un punto di riferimento per lettori ed editori, sempre più propensi a presentare proprio in libreria le proprie novità. Infine la consacrazione, continua e senza cenni di rallentamenti, di Lucca Comics & Games e di tutte le attività ad essa collegate.

Scrivendo infine un pezzo di questo tipo siamo sicuri che molti di voi potrebbero veder mancare la propria storia preferita. Non vogliateci male, lo spazio è limitato ma la sezione commenti è qui apposta per farci sapere quali fumetti avreste indicato come migliori del decennio.

Definite le regole di ingaggio siamo pronti a partire in questo viaggio fra Europa, Stati Uniti e Giappone per scoprire quali sono i dieci imprescindibili fumetti del decennio. Allacciate le cinture?