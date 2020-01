Diamond Comic Distributors e Previewsworld hanno svelato i 100 fumetti bestseller del decennio scorso. Le due classifiche – una dedicata agli spillati, l’altra ai volumi cartonati e brossurati – considera esclusivamente le vendite avvenute negli Stati Uniti, pertanto non hanno nulla a che vedere con il mercato italiano o con quello europeo.

Top 100: tra Marvel e DC

Al primo posto della classifica dedicata agli spillati non poteva che esserci Star Wars, con il primo numero dell’omonima testata sceneggiata da Jason Aaron e illustrata da John Cassaday. Questa serie ha debuttato nel novembre del 2015; la splendida illustrazione di copertina è a opera dello stesso John Cassaday.

Al secondo posto troviamo Detective Comics 1000, risalente allo scorso marzo. Questo albo festeggia gli ottant’anni di Detective Comics con un viaggio nel passato, nel presente e nel futuro del Cavaliere Oscuro. Nel team creativo dietro a questo fumetto troviamo alcuni degli sceneggiatori e dei disegnatori più illustri del nostro tempo: Peter J. Tomasi, Brian Michael Bendis, Tom King, Scott Snyder, Warren Ellis, James TynionIV, Doug Mahnke, Neal Adams,Tony S. Daniel, Steve Epting, Kelley Jones, Jaime Mendoza, Alex Maleev, Dustin Nguyen, Alvaro Eduardo Martinez Bueno, Jim Lee e Scott Williams e tanti altri.

Il terzo gradino del podio è occupato invece da The Amazing Spider-Man con il primo numero della testata dedicata all’Uomo Ragno. Ad esso, hanno lavorato autori del calibro di Dan Slott, Christopher Yost, Joe Caramagna, Peter David, Ramon K. Perez, Giuseppe Camuncoli, Victor Olazaba, Javier Rodriguez, Alvaro Lopez, John Dell, Cam Smith, Chris Eliopoulos, Will Sliney, David Baldeon, Jordi Tarragona e Humberto Ramos.

Seguono poi Secret Wars 1, Action Comics 1000, Bravest Warriors Tales Holo John 1, Orphan Black 1 e Dark Knight III The Master Race. Qui potete trovare la lista completa.

Passiamo ora alla classifica che riguarda i volumi brossurati e cartonati.

Il volume più venduto del decennio scorso è il primo volume di The Walking Dead di Robert Kirkman. L’autore, classe 1978, con il celebre fumetto ha creato un franchise che ancora oggi continua a intrattenere tantissimi fan in tutto il mondo grazie all’omonima serie televisiva popolare.

Al secondo gradino del podio troviamo invece il primo volume di Saga, scritto dall’autore bestseller Brian K. Vaughan e illustrato da Fiona Staples.

Batman: The Killing Joke si posiziona invece terzo in questa classifica. Scritto dal genio di Watchmen e V per Vendetta Alan Moore, e disegnato da Brian Bolland, è un vero e proprio cult del fumetto.

Dal quarto al decimo posto troviamo The Walking Dead 2, Saga 2, Watchmen, Civil War, Saga 3, The Walking Dead 3 e infine Frank Miller con Il ritorno del Cavaliere Oscuro.

Ovviamente, in questa classifica non potevano certo mancare capolavori quali Sandman, V for Vendetta e Joker di Brian Azzarello e Lee Bermejo, che si posizionano rispettivamente al sedicesimo, al trentasettesimo e al settantaseiesimo posto.