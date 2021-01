I Care A Lot, il nuovo film con Rosamund Pike protagonista, è in uscita su Amazon Prime Video. Il titolo dark comic thriller vede un cast stellare (Peter Dinklage e la leggenda Dianne Wiest) che ha convinto tanto la giuria del Toronto Film Festival quanto il pubblico. I Care A Lot arriva il 19 febbraio su Prime Video.

Il nuovo film ha stupido la giuria al Toronto Film Festival 2020, con la commedia dark e la trama thriller che tiene incollati allo schermo. Un film che promette intrattenimento puro e di livello per tutta la durata. Variety lo definisce un “thriller elegantemente inquietante“, il pubblico su Rotten Tomatoes lo apprezza al 93%. Un titolo da non perdere.

Marla Grayson (la nominata all’Oscar Rosamund Pike) di professione fa la tutrice legale. Il tribunale le affida decine di anziani, che lei provvede a truffare con spietata efficienza. Lei e l’amante e partner d’affari Fran (Eiza Gonzàlez) sono pronte a spennare anche la loro ultima vittima, la benestante e senza eredi Jennifer Peterson (Dianne Wiest, vincitrice di due Oscar). Ma Jennifer ha più segreti anche delle due truffatrici, comprese le connessioni con un gangster losco (il Tyrion del Trono di Spade Peter Dinklage, vincitore di un Golden Globe).

Un'ottima aggiunta al catalogo di Prime Video

Brad Beale, Vice President, Worldwide Content Acquisition, Prime Video, commenta: “I Care a Lot è un’eccellente aggiunta al vasto catalogo di ottimi film di Amazon Prime Video, come Borat: seguito di film cinema, disponibili direttamente e in esclusiva per i clienti Prime. Le performance di alto livello di Rosamund Pike, Peter Dinklage e Dianne Wiest porteranno il pubblico di Amazon Prime Video in un divertente viaggio fatto di giochi di potere, vendetta e inganno”.

E le performance sono davvero stellari, almeno secondo i voti presi dal film su Rotten Tomatoes, dove ha una media voti del 93%. Una delle tante novità per Prime Video nel 2021: gli amanti delle commedie non possono perdere soprattutto la nuova serie originale di Carlo Verdone, di cui vi parliamo in questo articolo.