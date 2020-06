I Dinosauri: la serie tv in arrivo su Disney+ in autunno

Ryan Reynolds ha annunciato che I Dinosauri, la celebre serie TV degli anni ’90, sbarcherà in autunno sul catalogo di Disney+. La lieta notizia è stata lanciata nel corso del nuovo programma ABC Don’t, show che l’attore sta producendo e presentando come conduttore. La serie, creata da, Brian Henson Michael Jacobs e Bob Young per Jim Henson Productions, è stata presentata per la prima volta nel 1991. Ambientata nell’era mesozoica nel supercontinente Pangea, è durata quattro stagioni per un totale di 65 episodi.

Guidati dal patriarca Earl (Stuart Pankin), la famiglia include Fran (Jessica Walter), Robbie (Jason Willinger) Fiona (Sally Struthers), e il più popolare di tutti Baby Sinclair (Kevin Clash). Gli argomenti trattati sono una trasposizione in chiave satirica dei costumi contemporanei. Nell’ultima scena dell’ultimo episodio, il giornalista del telegiornale dice che l’era glaciale continuerà quasi in eterno e, dopo aver salutato gli spettatori, parte il frame che segna la fine delle trasmissioni TV, delineando anche la fine del mondo dei Dinosauri.

Fu fatta anche una petizione per rilanciare lo show

Lo show raccolse un grande consenso dal pubblico anche in Italia. Formata da 65 episodi, negli ultimi anni la serie TV è stata trasmessa su Hulu per un periodo per poi sparire dalle piattaforme streaming. A partire dal 2017, c’è stata anche una petizione per la ABC per rilanciare lo spettacolo. Anche se attualmente è chiusa chiusa, quella particolare petizione aveva raccolto quasi 21.000 firme.

Gli episodi della serie TV I Dinosauri furono pubblicati in videocassetta comprendenti tutte e 4 le stagioni. Successivamente uscirono 3 edizioni in DVD, esclusivamente per il mercato statunitense. La serie è stata adattata a fumetti, in due edizioni uscite nel 1992 e nel 1993 negli Stati Uniti. Nel 1992 viene pubblicato negli Stati Uniti un CD contenente 12 tracce, intitolato Dinosaurs Big Songs.