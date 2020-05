I film Marvel e di Star Wars non debutteranno in digitale

La Disney non è intenzionata a mostrare i suoi film di successo in digitale, compresi quelli del Marvel Cinematic Universe e di Star Wars. “Crediamo molto nell’esperienza cinematografica” ha dichiarato agli investitori il CEO di Disney Bob Chapek. Tuttavia ha anche sottolineato che lo studio valuterà ogni film caso per caso e che le mutevoli circostanze del settore potrebbero portare all’uscita di film, inizialmente pensati per le sale cinematografiche, in VOD o in streaming. Queste le sue dichiarazioni: “Riteniamo inoltre che, sia a causa del cambiamento e dell’evoluzione delle dinamiche dei consumatori, sia a causa di determinate situazioni come COVID, potremmo dover apportare alcune modifiche a quella strategia generale”. Per poi sottolineare: “Valuteremo ciascuno dei nostri film come caso per caso per caso, come stiamo facendo durante questa situazione di coronavirus”.

La Disney ha già spostato le date di uscita di vari film

La Disney sta già applicando le decisioni di Chapek, spostando le date di uscita di tutti i suoi film MCU per adattarsi all’impatto della pandemia. Tuttavia, ha anche deciso di rilasciare Artemis Fowl, previsto per il debutto cinematografico, su Disney+. I commenti di Chapek arrivano dopo che AMC ha bandito i film della Universal Pictures dai suoi cinema e dopo la decisione di rilasciare Trolls World Tour in VOD. AMC ha inoltre chiarito che Universal ha ricevuto il divieto, non per aver rilasciato Trolls World Tour su VOD ma per aver pensato di rilasciare più film nello stesso formato una volta terminata la crisi del coronavirus. AMC non ha commentato le dichiarazioni recenti di Chapek.

Robert Chapek è un dirigente e uomo d’affari dei media americani che è amministratore delegato (CEO) di The Walt Disney Company. Prima di diventare CEO il 25 febbraio 2020, è stato Presidente di Parks, esperienze e prodotti Disney.