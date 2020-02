I Goonies al centro di una nuova serie Tv Fox

Da tempo si parla di un sequel de I Goonies, ma al momento rimarrebbe un’ipotesi remota. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter, Fox sembra puntare su un qualcosa del genere. L’emittente ha ordinato l’episodio pilota di una nuova serie incentrata sulla storia di una supplente che aiuterà tre suoi alunni a realizzare il remake del loro film preferito, I Goonies.

La sceneggiatura di questo progetto è stata affidata a Sarah Watson. Vedrà il coinvolgimento di Warner Bros. TV e Amblin TV. Questa la trama: “Dopo aver fallito a New York, con un pesante segreto da custodire, Stella Cooper torna nella sua città natale. Lavorare come insegnante supplente. La donna riesce a ritrovare la speranza, l’ispirazione e la redenzione, quando accetta di aiutare tre studenti che hanno un sogno: realizzare un ambizioso remake ‘scena per scena’ del loro film preferito: I Goonies”.

I Goonies, l’avventura del 1985

L’episodio pilota sarà diretto da Greg Mottola, che parteciperà anche produttore esecutivo in collaborazione con Gail Berman di SideCar, Lauren Shuler Donner, Richard Donner e Justin Falvey e Darryl Frank di Amblin TV. Ricordiamo che I Goonies è un film d’avventura del 1985 di Richard Donner. La sceneggiatura di Chris Columbus fu ricavata dal soggetto di Steven Spielberg, che fu anche il produttore del film. Il nome del film deriva da un gruppo di quattro ragazzi, cresciuti in un quartiere di Astoria (Oregon) chiamato “Goon Docks”.

Proprio dal nome del loro quartiere, i ragazzi si fanno chiamare col nome di ‘Goonies‘. Nello slang americano, goony vuol dire anche “sfigato” ed è per questo che Mikey dice spesso che lui e i suoi amici sono “dei poveri Goonies”. Il film è diventato un vero cult per le generazioni degli anni ottanta, che ricordano la pellicola come una di quelle essenziali del periodo.