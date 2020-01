I Mercenari: Jason Statham protagonista di uno spin-off… Natalizio?

Molto presto inizieranno le riprese di uno spin-off della saga de I Mercenari che vedrà Jason Statham nel ruolo di protagonista. Secondo quanto riferito dal magazine The Illuminedi, il quarto capitolo della saga è in fase di sviluppo. Sarà intitolato I Mercenari: a Christmas Story. Lo spin-off sarà incentrato su Statham e sul suo Lee Christmas. Da quest’ultimo, dunque, il nome della pellicola. Sylvester Stallone sarà parte fondamentale della storia.

I Mercenari e il successo del primo capitolo

Il successo dei Mercenari inizia nel 2010, quando Stallone si propone di dirigere il progetto. A causa del malumore suscitato dal terzo capitolo, il progetto di un quarto film è stato per lungo tempo rinviato. Il primo capitolo, diretto ed interpretato da Sylvester Stallone, vede nel cast, oltre a Stallone stesso, molte stelle del cinema d’azione anni ottanta. Tra queste Jason Statham, Dolph Lundgren, Jet Li, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis. La storia del film è incentrata sulle vicende di alcuni mercenari guidati da Stallone che pur avendo rifiutato l’ennesima missione, finiranno per essere coinvolti. Il budget per la produzione del film è stato di 80 milioni di dollari. La pellicola ha incassato 274 470 394 $ a livello mondiale. Il film è uscito nelle sale americane il 13 agosto 2010.

In Italia I Mercenari è uscito il successivo 1º settembre. È stato trasmesso su Rai 2 per la prima volta il 9 novembre 2012 dove ha ottenuto 1.950.000 spettatori e il 6,88% di share. Brian Tyler è stato scelto per comporre la colonna sonora del film. Tyler torna a collaborare con Stallone dopo il film John Rambo del 2008. In una successiva intervista Stallone ha deciso di scegliere Tyler per la composizione di un suo nuovo film. Le riprese del film sono iniziate il 28 marzo 2009 in Brasile e sono proseguite tra New Orleans e Los Angeles fino al luglio dello stesso anno.