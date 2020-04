Inutile negarlo: tutti abbiamo uno o più film che avremmo sempre voluto vedere ma che per tempo, per timore dell’eccessiva lunghezza o anche del suo ruolo nel panorama cinematografico abbiamo sempre rimandato. In questo particolare periodo storico, in cui tutti siamo costretti alla quarantena, di tempo per recuperarli ne abbiamo. È dunque ora di armarsi di quel pizzico di coraggio finale per togliere dal cassetto quei film da vedere da tempo. Abbiamo perciò pensato per voi un elenco di titoli che proprio non possono mancare nel vostro bagaglio da appassionati di cinema.

Da veri classici a film dei giorni nostri, da intramontabili storie d’amore a thriller coinvolgenti per finire con titoli più impegnativi: ecco la nostra lista tutta per voi!

I film da vedere, anche se li hai sempre rimandati

Il padrino

Partiamo con la nostra lista di film da vedere con un vero e proprio classico. Il padrino (The Godfather) è una pellicola del 1972, prima di una trilogia firmata dal regista Francis Ford Coppola. Nel cast vede Marlon Brando con Al Pacino, e ancora Gianni Russo, Talia Shire e Diane Keaton. La sceneggiatura, scritta da Coppola e Mario Puzo, è liberamente ispirata al romanzo omonimo scritto dallo stesso Puzo.

Ci troviamo a New York in pieno dopoguerra, tra la fine degli anni 1940 e la prima metà degli anni 1950. Il protagonista è don Vito Corleone, capo di una famiglia mafiosa divenuta con il passare del tempo una delle più potenti organizzazioni criminali della Grande Mela. Quando don Vito rimane vittima di un attentato da parte di un boss rivale, il figlio Michael Corleone comincia l’ascesa nell’impero criminale della famiglia, fino a diventare il nuovo padrino. Il film è stato premiato con tre Oscar, tra cui quello per il miglior attore protagonista a Marlon Brando.

Se il mondo dei gangster vi appassiona (o se già conoscete le avventure di Don Vito Corleone), potreste continuare l’avventura con un’altra nota pellicola: Scarface. Un film del 1983 diretto da Brian De Palma, scritto da Oliver Stone e interpretato da Al Pacino. Il film è il remake dell’omonimo lungometraggio del 1932 diretto da Howard Hawks. A differenza dell’originale ambientato a Chicago durante gli anni del proibizionismo, in questo film l’azione si svolge nella Miami degli anni ottanta, allora centro di un considerevole traffico di droga.

Casablanca

Altro classico della nostra lista è Casablanca. Si tratta di un film del 1942 diretto da Michael Curtiz. Una delle pellicole hollywoodiane più celebri di tutti i tempi, è tratta dall’opera teatrale Everybody Comes to Rick’s di Murray Burnett e Joan Alison.

Ci troviamo durante la seconda guerra mondiale. L’affascinante Rick (Humphrey Bogart), avventuriero newyorkese, gestisce un locale a Casablanca, il Rick’s Café Américain. L’uomo si ritrova ad aiutare la profuga norvegese Ilsa (Ingrid Bergman), la donna che amava (e ama ancora) e suo marito, Victor Laszlo (Paul Henreid), leader della ribellione ceca e fuggito da un campo di concentramento e, quindi, perseguitato politico a lasciare in aereo la città. Rick è tormentato perché vorrebbe finalmente vendicarsi della donna che lo ha abbandonato ma anche perché vorrebbe rimanere con lei. Tuttavia, quando capisce a cosa sia disposto il marito pur metterla in salvo, cambia idea e decide di aiutarli, mettendo in pericolo tutto ciò che si è costruito a Casablanca.

The Tree of Life

The Tree of Life è la storia degli O’Brien, una famiglia di ceto medio e rigorosamente cristiana degli anni cinquanta. Il maggiore dei figli, Jack O’Brien (Hunter McCracken) mal sopporta questo pressante clima familiare, che oscilla tra la remissività della madre (Jessica Chastain), che predica ai suoi figli il rispetto e l’amore cristiano, e il cinismo di suo padre (Brad Pitt), spesso incline alla violenza. Di conseguenza Jack assiste ai continui litigi dei suoi genitori, che ai suoi occhi si trasformano in un’idealizzazione della lotta tra il bene e il male.

The Tree of Life è un film del 2011 diretto da Terrence Malick. Quinta opera del regista statunitense, ha per protagonisti Brad Pitt, Sean Penn e Jessica Chastain, oltre ad aver segnato l’esordio di Hunter McCracken, Laramie Eppler e Tye Sheridan. Il film è stato presentato in concorso al 64º Festival di Cannes, nel maggio 2011, dove ha vinto la Palma d’oro per il miglior film. Insomma, è un film da vedere se già non l’avete fatto.