I nuovi Funko POP dedicati a The Office!

Funko ci stupisce ogni volta che presenta un nuovo prodotto, questa volta è toccato ai personaggi della serie NBC The Office.

Funko pop, i personaggi di The Office in particolari versioni

Funko ha aggiunto un’altra grande ondata di personaggi ispirati alla leggendaria serie NBC The Office. Le nuove figure di The Office che offre Funko includono Stanley Hudson in tenuta da ‘Florida’, Michael Scott in tenuta da sopravvivenza, Dwight Schrute munito dell’iconica spillatrice Jello, Meredith Palmer e Kally Kapoor in pieno stile ‘Venerdì Casual’. Per quanto riguarda le esclusive, Funko ha creato tre chicche imperdibili: Stanley Hudson Pretzel Day, Dwight Schrute Star Wars e Dwight Schrute con la principessa Unicorno. Completano la gamma standard per la collezione di portachiavi The Office Pocket Pop, Dwight Schrute, Michael Scott, Jim Halpert e Pam Beesly.

Considerando l’interesse da parte dei fan di una serie tanto amata, non ci meraviglia che la Funko abbia deciso di aggiungere questi personaggi da collezione (soprattutto Dwight con la spillatrice!).

La versione americana di The Office, se non siete vissuti all’interno di una grotta negli ultimi venti anni, saprete benissimo che è un remake dell’omonima serie britannica del 2001 creata nientepopodimeno che da Ricky Gervais e Steven Merchant, i quali hanno partecipato anche ad alcune puntate della versione americana, il primo come attore e sceneggiatore, il secondo come sceneggiatore e regista.

ecco una veloce sinossi della serie:

In un ambiente di lavoro, quale può essere un ufficio, si creano spesso delle amicizie o delle antipatie che, viste da fuori, possono risultare alquanto esilaranti. Esattamente come negli uffici della Dunder Mifflin, una compagnia di articoli di carta la cui filiale di Scranton, in Pennsylvania, è guidata dal folle, ingenuo e insensibile Michael Scott, il quale si preoccupa di mantenere lo status quo tra i suoi altrettanto carismatici dipendenti, non riuscendoci il più delle volte.

Una serie così esilarante dovete assolutamente inserirla nella lista delle ‘cose da vedere prima di morire’ e possedere almeno uno dei personaggi creati da Funko.