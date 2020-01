Sono arrivati i poster per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Numerosi artisti esperti in vari campi si sono cimentati nella realizzazione dei poster promozionali. Fotografi e designer, esperti di calligrafia e pittori hanno collaborato per creare i poster per Tokyo 2020. In mezzo a questa folla di artisti ci sono anche due mangaka: Naoki Urasawa (20th Century Boys, Billy Bat) e Hirohiko Araki (Le bizzarre avventure di JoJo).

Il poster per le Paralimpiadi di Araki

Fin dalla creazione delle Olimpiadi moderne, il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici ha realizzato i poster per pubblicizzare il principale evento sportivo mondiale. Negli ultimi anni la possibilità di redigere poster ufficiali si è estesa anche ad artisti di fama internazionale. Due rappresentanti ben conosciuti dai nostri lettori sono Naoki Urasawa e Hirohiko Araki. Avevamo dato notizia della loro partecipazione ad agosto e ora possiamo ammirare i loro lavori e quelli degli altri artisti a questo indirizzo.

È stata organizzata una mostra dal Comitato dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, insieme al Governo Metropolitano di Tokyo e alla Fondazione Metropolitana di Storia e Cultura di Tokyo. La mostra sarà ospitata al Museo dell’Arte Contemporanea di Tokyo da Martedì 7 Gennaio a Domenica 16 Febbraio 2020. Gli artisti autori dei poster interverranno durante l’esposizione con l’aiuto di un moderatore, ma i dettagli su queste conferenze non sono ancora stati svelati.

La cerimonia di apertura per i Giochi Olimpici di Tokyo è prevista per il 24 Luglio 2020 e quella di chiusura avverrà il 9 Agosto 2020. Secondo le nuove politiche i Giochi si basano sugli “eventi” e non sugli “sport”, dando così la possibilità al paese ospitante di proporre nuovi sport, già largamente praticati nel proprio paese, per accrescere l’interesse locale. Le Olimpiadi di Tokyo ospiteranno quindi cinque nuove discipline: baseball/softball, karate sportivo, arrampicata sportiva, surf e skateboarding.

Cosa ne pensate dei poster delle Olimpiadi di Tokyo realizzati da famosi mangaka?