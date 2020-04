I Premi Eisner saranno assegnati anche senza il San Diego Comic-Con

I Premi Eisner saranno assegnati nonostante la chiusura del San Diego Comic-Con. Un annuncio da parte di David Glanzer, Capo dell’Ufficio Comunicazioni e Strategia del San Diego Comic-Con ha rivelato che gli Eisner Awards si svolgeranno comunque. Non ci sarà probabilmente nessun bagno di folla, ma non si conoscono ancora i dettagli dell’assegnazione dei premi.

Eisner Awards 2020

“Sono felice di riferire che i giudizi sono stati gestiti virtualmente per la maggior parte.” Ha dichiarato David Glanzer a Newsrama. “Le cose scorrono come potete immaginare, ma la nostra speranza è di essere in grado di avere una lista di vincitori dell’Eisner nel 2020.“

L’amministratore di lunga data Jackie Estrada sta lavorando con il gruppo dei giudici: Martha Cornog, Jamie Coville, Michael Dooley, Alex Grecian, Simon Jimenez e Laura O’Meara. I giudici di solito vengono selezionati a fine aprile, votati da membri riconosciuti dell’industria dei fumetti. La cerimonia di premiazione solitamente avviene il venerdì del San Diego Comic-Con.

Purtroppo uno dei più grandi eventi fumettistici (e non solo) del mondo intero è stato cancellato a causa del rischio di contagio da Covid-19. Questo però non ha fermato la giuria dall’incontrarsi online e esaminare una pletora di candidati. Non si conoscono ancora le modalità di svolgimento della premiazione, né i dettagli su come i vincitori verranno presentati al pubblico.

I Premi Eisner sono stati istituiti nel 1987 e da allora vengono assegnati durante il San Diego Comic-Con. Traggono il nome da Will Eisner, uno dei più grandi fumettisti americani, e lo stesso Eisner ha presenziato la cerimonia di premiazione fino alla sua morte, avvenuta nel 2005. I premi contengono numerose categorie: Miglior Storia Breve, Miglior Serie Regolare, Miglior Scrittore, Miglior Colorista. Qui potete vedere l’elenco dei vincitori del 2019.

La cancellazione del San Diego Comic-Con 2020 non ferma i Premi Eisner. Restiamo in attesa di avere nuove informazioni dagli organizzatori e dai giudici.